Çocuk yoksunluğuna karşı okul yemeği şart

EKONOMİ SERVİSİ

Ankara Tabip Odası, çocuk yoksulluğunun derinleştiğini belirterek, sosyoekonomik eşitsizliğin artışıyla birlikte çocuklar arasında yetersiz beslenme, sağlıksız koşullarda barınma, okullaşma oranında düşme, sosyal yaşamdan dışlanma ve ayrımcılık, çocuk işçiliği ve iş kazaları gibi risklerin çoğaldığına dikkati çekti.

Ankara Tabip Odası, TÜİK tarafından açıklanan "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu 2024" raporuna ilişkin yazılı açıklamasında "Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda da yoksulluk ve hastalıkların görülmesi arasında doğrudan ilişkili bulunur" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada "Her 10 aileden 1’i çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini sağlayamıyor. Yaklaşık her 5 aileden 1’i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor. Yaklaşık her 10 aileden 1’i çocuklarına düzgün iki çift ayakkabı alamıyor. Yaklaşık her 4 aileden 1’i çocuklarının günde en az bir kez et, tavuk veya balık tüketmesini sağlayacak maddi olanaklardan yoksun. Yaklaşık 10 aileden 1’i çocuklarının arkadaşlarını evlerinde ağırlayamıyor. Yaklaşık her 5 aileden 1’i çocuklarının paralı okul gezilerine ve okul etkinliklerine katılmasını sağlayamazken yaklaşık 10 aileden 1’i de çocuklarına evde ders çalışabileceği uygun bir ortam sağlayamıyor" denildi.

YOKSULLUK HASTA EDİYOR

Çocuklarda yoksulluk ve hastalıkların görülmesi arasında doğrudan ilişkili bulunduğu belirten ATO, "Yetersiz beslenme (malnütrisyon) çocuklarda büyüme geriliğine neden olurken aynı zamanda onların bağışıklık sistemlerini de zayıflatarak hastalık risklerini artırır ve bir hastalık ortaya çıktığında iyileşme zorlaşır. Geçmeyen halsizlik ve yorgunluk, bilişsel gerileme ve öğrenme güçlüğü, anemiler, raşitizm, kas zayıflıkları, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları gibi pek çok durumun görülme sıklığı artar" dedi.

Ekonomik krizin çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık durumunu doğrudan etkilediğini vurgulayan ATO, "Çocuklarımızın sağlıklı ve refah içerisinde büyümeleri için yoksulluğu önleyici sosyal ve ekonomik politikalar bir an önce yaşama geçirilmelidir. Pek çok ülkede uygulandığı gibi ülkemizde de çocuklara okullarda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmelidir" dedi.