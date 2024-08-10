Çocuklar 10 aydır dehşeti yaşıyor

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamları sürerken arabulucu ülkelerden ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma çağrısı geldi. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük’ün katılımıyla Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta kara saldırısı başlattı. Ordunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.

İsrail ordusunun Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan saldırısında 2’si çocuk 10 Filistinli öldü. Güvenli bir yerin kalmadığı Gazze'de her şeyin tükendiğine vurgu yapan UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, “10 aydır süren acımazsız savaşın binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ettiğini” bildirdi.

ABD, Mısır ve Katar, ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisi ise anlaşmayı görüşmek üzere 15 Ağustos’ta müzakere heyeti göndereceğini duyurdu. Öte yandan, Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.