Çocuklar aç kalacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için her ne kadar “hazırız” dese de 18 milyon öğrenci yeni dönemi ekonomik krizin gölgesinde karşıladı. Bakan Tekin, okullarda “bir öğün ücretsiz yemek talebi” için her fırsatta “kaynakların yetersiz olduğunu” öne sürerken kantin fiyatlarına zam yapılmaya da devam ediyor.

Alınan son kararla birlikte kantinlerdeki ürünlere yüzde 20 ila yüzde 25 arasında zam yapıldı. Zamla birlikte kantinlerde en ucuza satılan simit ve poğaça 20 TL’den 25 TL’ye çıktı. 2024’te 70 TL’ye satılan kaşarlı tost ise bu yıl 85 TL’ye çıkarken ayran 15 liradan 20 liraya ulaştı. Buna göre bir öğrenci okulda yalnızca en ucuz tercih olarak simit-ayran yerse haftada 250 TL, ayda ise 1000 TL harcamak zorunda. Aynı zamanda bazı okullarda kantinlerde tabldot yemek seçeneğini bulunurken en uygun tabldot menünün fiyatı ise 190 TL.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) Başkanı Ömer Yılmaz, kantindeki ürünlere yapılan zammın bir öğün ücretsiz yemek talebinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Okul yemeğinin, eğitimin bir bileşeni olduğunu aktaran Yılmaz, “Birçok çocuk derslere aç giriyor. Okulda çocukların parayla ulaşabileceği hizmetlerdeki her artış, çocukları eğitim hakkından yoksun bırakmak anlamına gelir” dedi. Yılmaz, “Okullarda ücretsiz yemeğin sağlanmaması okul terklerine, ders başarısının düşmesine, çocuklarına gelişimine dek birçok soruna yol açabiliyor. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak ücretsiz yemek ve içilebilir su talebini uzun zamandır dile getiriyoruz” diye konuştu. Bakan Tekin’in “bir öğün ücretsiz yemek talebine” için “kaynak yetersizliğini” ileri sürdüğünü anımsatan Yılmaz son olarak şu ifadeleri kullandı: “İktidar kaynakları istediklerinde, istedikleri yerlere aktarabiliyorlar. Kendilerinin ‘sivil toplum kuruluşu’ dediği tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerde bu kaynaklar kullanılıyor. Eğer isterlerse çocuklara bu yemeği ve temiz suya erişim için kaynak yaratabilirler. Fakat buna kaynak yaratılmaması ideolojik bir tercih, çocukları öncelemiyorlar.”

∗∗∗

SİMİT AYRANIN BEDELİ 1000 TL