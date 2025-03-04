Çocuklar AKP’lilerin hedefinde
Haber Merkezi
Ülkede AKP eliyle çocuklar gerici etkinliklerle hedef alınırken AKP’li İstanbul Kağıthane Belediyesi Ramazan etkinlikleri adı altında öğrencilere tekne orucu iftarı düzenledi.
Öğrencilerin okul saati olan öğle saatinde Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe AKP’li Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşan AKP’li Öztekin, “İslam’ın en güzel ibadetlerinden birini çocuklarımızın sevinciyle birlikte deneyimliyoruz” dedi.