Çocuklar başka bir dünya hayal edebilsinler

Deniz SESSİZ

Eğlenceli üslubuyla soluksuz okunan macera, odasındaki dağınıklığı toplaması gereken bir çocuğun yaşadıklarını canlandırıyor. Eşyanın ruhuna, tesadüflere, karmaşanın içindeki düzene ve dengeye inananlar, sürekli bir şeyleri erteleyenler için komik bir kısa roman.

Sabri Safiye ile yaşamını, Günışığı Kitaplığı'dan yayınlanan 'Dağınık Oda'yı ve günümüz çocuklarını ana kahraman Ozan üzerinden konuştuk.

-'Dağınık Oda’nın ana kahramanı Ozan’ın, aslında yaşıtı her çocuk gibi, biraz kafası 'dağınık'. Ödevleri, eşyaları hatta düşünceleri bile... Günümüz çocuklarının çoğu bu süreçten geçiyor. Dağınıklığın yalnızca somut olarak değil soyut olarak da hayatımızda yer alması üzerine neler söylemek istersiniz?

Hiçbir zaman emin olamayacağız, kim daha şanslıydı, dünyaya geldiği tarihi dönem bakımından. Sanırım insanlık boyunca her çağın kendine göre güzel ve korkunç yanları var. Bizim payımıza da tuhaf zamanlar düştü. Neden tuhaf? Çünkü etrafımız kesinliklerle çevrili ama ayaklarımız sürekli aynı konuda birden fazla 'doğru'ya takılarak tökezliyor. Her şeyin bilinebilir olduğuna eminiz ama bilgi, aşırı büyüyen bir sabun köpüğü gibi elimizden kayıp gidiyor. “Artık bu da tartışılmaz” dediğimiz her hakikat, günü geldiğinde avuçlarımızda toz gibi ufalanıyor. Kahramanımız Ozan'ın toplamak zorunda olduğu 'dağınık oda', destesinden ayrı düşmüş illüzyon kartı Profesör Gestalt'ın tespit ettiği gibi, gerçek dağınıklığın nedeni kafa karışıklığıdır. Yaşadığımız çağ, karışık kafaların çağı. Bu nedenle, en büyük sorunumuz da soyut dağınıklık. Böyle bir çağda yaşamak herkes için zor fakat çocuklar için çok daha zor. Önlerinde bilinmezlerle dolu bir yaşam varken, onlar kaygan ve oynak bir zeminde ayakta durmaya çabalamaktan daha da beteriyle karşı karşıyalar: Yüzlerini hangi yöne çevirecekler? Nereye doğru yürüyecekler? Onlara güzel bir dünya bırakabilmenin çok daha gerisinde bir noktadayız. Acaba elde avuçta mümkün bir dünya kalabilecek mi? Bunca dağınıklık içinde, Ozan'ın yatağının altına tıkıştırılmış peluş bir pandanın bilgeliği bile kıymetli. Umarım edebiyat, çocuklara göz kırpan bir deniz feneri olur ve en azından başka bir dünya, daha iyi bir gelecek hayal edebilirler.

-AYNA adlı Youtube programında; aşçılık, yönetmenlik, yönetmen yardımcısı olarak birçok farklı alanda çalıştığınızı öğrendim. Böylesine farklı verimlerin içinde sizi özellikle çocuk kitaplarına yönlendiren ne oldu?

Beni bu kadar farklı alanlarda çalışmaya iten sadece dış şartlar değildi. Hayalperestim. İçimdeki çocuk merakı hiç sönmedi. Yaptığım işlerde birçok farklı insanla tanıştım. Birçoğunun içinde, eğer fırsat bulursa kendini gösteriveren birer çocuk gizlenmişti. En çok, o katı yetişkin zırhının arasından görünüp kaybolan bu çocuklarla ilişkilenmeyi, sohbet etmeyi sevdim. Bir noktada, kendi içimdeki çocuğun hayallerini tüm yaştan diğer çocuklarla paylaşma ihtiyacı yakıcı hale geldi ve yazmaya başladım. Kitapların üzerinde 8-12 yaş ibaresi yer alsa da bence yazdıklarımın yaş sınırı yok. Hayal gücünün alevi titreşen herkes için yazıyorum.

-“Ne mutlak siyah olabilir ne de mutlak beyaz. Her şey birbirine temas eder ve karışır. Karmaşanın içinde düzen, düzenin içinde karmaşa vardır. Asıl mesele, dengeyi bulmak ve korumaktır.” Peki siz bu dengeyi korumak üzerine/hakkında neler söylemek istersiniz?

Dengeyi bulmak ve korumak kolay değil gerçekten. Çünkü sabit bir noktası yok. Hayat akarken, yani siz hareket halindeyken, sürekli bozuluyor ve yeniden kurulması gerekiyor. İp cambazının çabasına benzetebiliriz. Bir şarkıda Laurie Anderson “yürümek düşmektir” diyordu. Yani adım atmak istiyorsanız her defasında öne doğru biraz düşüp yeniden dengenizi bulmanız gerekiyor. Bu kadar dinamik bir sürecin hazır formülü doğal olarak yok. Ama öğrenilebilecek bir yordamı var diyebilirim. Her karşılaşmayı, olumlu ya da olumsuz değişkeni, bir çoğalma, yeniden oluş gibi algılamak, değişmeyi kabul etmek, değiştirmekten geri durmamak... 'Dağınık Oda' macerasının sonunda Ozan'ın vardığı yer de böyle ifade edilebilir bence.

-Romanda değindiğiniz bir diğer nokta da dağınık olmak ve pasaklı olmak arasındaki fark. Pasaklı insanların toplumda sevilmediğini belirtirken dağınık insanlarda bu denli bir sorun olmadığını vurgulamışsınız. Sizce toplumda neden böyle bir algı var?

Toplum karmaşayı, öngörülemez olanı sevmez. Kural koyucudur. Toplumu herhangi bir kalabalıktan ayıran da bu değil midir zaten? Onu oluşturan bireylerin iç dünyalarında, iç mekânlarında neler olup bittiğiyse bambaşka bir katmandır. Dışarıya yansımadığı sürece pek sorgulanmaz. Pasaklılık, içerdeki dağınıklığın dışavurumudur diyebiliriz. Uygunsuz şekilde kendini ortaya koyan bir karmaşa. Kişiler hakkındaki ilk yargıların dış görünümlerine göre verildiğini hepimiz biliyoruz. Ama yine gayet iyi biliyoruz ki, o görünümlerin altında nice panayır yerleri saklıdır ve eğer her şey vitrinlerdeki gibi olsaydı, hayat çok sıkıcı olurdu, toplum olduğu yerde katılaşıp kalırdı. Bakmayın siz, toplum, çoraplardaki deliklerden nefes alır. Bunu fırsat bilerek, 'Dağınıklık Ülkesi’ndeki kayıp çorap ve kenara atılmış tişört çetelerinin liderleri Ekşimiş ve Esnemiş'e buradan bir selam göndermiş olayım.

-Ozan, romanda ufalıyor, ufalıyor ve tıpkı Alice gibi küçülerek başka bir evrene giriş yapıyor. Aynı zamanda bir sinemacı da olarak bu tarz 'hayali' evren/evrenler kurgularken, sinemadan veya edebiyattan ilham aldığınız karakterler veya eserler oldu mu?

Alice'le tanışıp, ondan ilham almamak mümkün mü? Ve tabii onun da kaynak aldığı rüyalar aleminden? Çok küçük ve çok büyüğün birbirine denk hale geldiği o 'Harikalar Diyarı'ndan? Eğer edebiyatın asli yolculuğu insana dairse, ki öyle olduğuna inanıyorum, patikalarının bilinçdışına uzanmaması, anlamın tükendiği dipsiz uçurumları ziyaret etmemesi, karanlık tavşan tünellerine dalmaması düşünülemez. Bu cüretkâr yolculukta, kelimelerin gücünün, bazen görüntülerinkinden daha fazla olduğu da bir gerçek. Buna rağmen, 'Oyuncak Hikâyesi' filmini anmadan da geçmeyeyim. Benzer şekilde 'Dağınık Oda'da, kendilerine ait hikâyeleri olan eşyaların, oyuncakların birer karakter olarak canlanması söz konusu. Ama Ozan'ın, kitap kemirerek konuşma yetisi kazanmış firari hamster Zilla'nın rehberliğinde içine daldığı 'Dağınıklık Ülkesi', bir çocuk odasına sığışmış 'Harikalar Diyarı' esinlenmesidir diyebilirim. Sonuç olarak, birçoklarına olduğu gibi, bana da Alice yol göstermiş oldu.