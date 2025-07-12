Çocuklar da KÇP’yi bekliyor

650 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin aylarca sürüncemede bırakılmasına karşı, Öz Sağlık-İş üyesi sağlık işçileri İstanbul Okmeydanı’ndaki Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. İşçiler, açıklamaya çocuklarıyla birlikte katıldı.

BİZİMLE DALGA GEÇMEYİN

Basın açıklamasını işçi çocuklarından Lina Yavuz yaptı. “Anne ve babalarımız yoruldu. Evimizi geçindiremiyorlar. Neredeyse soframıza ekmek getiremeyecek hâle geldiler” diyerek söze başlayan Lina, sözleşmenin geciktirilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

“5 aydır bizden biraz daha sabretmemizi isteyen babamdan öğrendim. Taslak 5 ay önce verilmiş ama hâlâ imzalanmamış. Ailemiz geçinemiyor. Vergi yükü her geçen gün artıyor. Büyüyen Türkiye’den pay alamıyoruz. Biz çocuklar da bu durumu gördükçe bir çikolata bile isteyemiyoruz.” Lina, işçilere sunulan ücret tekliflerinin “kurban pazarlığını” andırdığını vurgulayarak, “Kurban pazarında babam elimden tutar, orada da 1 lira 2 lira pazarlık olur. Masaya da aynı şekilde oturmuşlar. Bizimle, anne babalarımızla adeta dalga geçiliyor” dedi.

Açıklamada konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, kamu işçisinin aylardır oyalandığını, yapılan açıklamaların işçileri değersiz hissettirdiğini ifade etti:

GERÇEKTEN KAÇMAYIN

“Süreç normal seyrinde gidiyor’ sözü bizi incitiyor. ‘Bugüne kadar işçiye büyük imkânlar sağlandı’ deniyor, ama biz kredi kartı borçlarını bile ödeyemiyoruz. Gerçek şu: Bizim yüzümüzü güldürecek tek şey, işçinin taleplerine uygun bir sözleşmenin şimdi ve derhal imzalanmasıdır.”

Açıklamanın ardından işçiler, 15 dakikalık oturma eylemi yaptı.