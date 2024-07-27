Çocuklar denetimsiz, ücretsiz, güvencesiz çalışıyor

Patronlar için bedava çalışan çocuk işçiler, 15 yaşındaki Alperen'in ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Ankara'da çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Alperen Kocayavuz’un babası, "Kâr hırsıyla almadıkları önlemler yüzünden oğlumuz can verdi" dedi.

Etki Can BOLATCAN

MESEM kapsamında çalıştığı Ankara Çubuk’taki inşaatın 6’nci katından düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Alperen Kocayavuz’un ölümünün ardından MESEM’lerde patronlar için bedava çalışan çocuk işçilerin can kayıpları tekrar gündeme geldi.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Alperen Kocayavuz, yalnızca 2 ay önce 15 yaşında girmişti. Yaklaşık 6 aydır MESEM kapsamında Çubuk’taki bir inşaatta “çırak” olarak çalışan Alperen’in ailesini ziyaret eden Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube yöneticileri, "Alperen’in ölümü bir MESEM cinayetidir, çocukların eğitim hakkını elinden alırken ölümlerine sebep olan MESEM kapatılmalıdır" dedi.

"OLMASI GEREKENDEN ÇOK ÇALIŞIYORDU"

4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi, okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma sürelerinin, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabileceğini hükme bağlıyor. Kanunun temel eğitimini tamamlayan ve okula gitmeyen çocukların günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla çalıştırılmasını yasaklamasına rağmen Alperen’in ailesi çocuklarının bazen günde 15 saat çalıştığını belirtti.

Alperen’in MESEM kapsamında 4 gün iş yerinde, 1 gün ise okulda olması gerekirken 5 gün inşatta çalıştığını söyleyen aile, "Öğretmene ‘Alperen sabahın köründe gidip gece geliyor, normal mi?’ diye sorduğumda öğretmen bir şey diyemedi" dedi.

"DEVLETİN PARASINI ÖDEMİYORLARDI"

Alperen’in bazı günler sabah 6’dan akşam 9’a kadar çalıştığını söyleyen baba Tamer Kocayavuz, öğretmenin bu konuda şikayetleri geçiştirdiğini söyledi. Doğalgaz tesisatı yapması gereken Alperen’in inşaattaki her işe yollandığını belirten baba "Biz iş öğrenmesini istediğimiz için Alperen’i MESEM kapsamında doğalgaz tesisatçısının yanına verdik. Ama çalıştıkları inşatta her işi yaptırmışlar, doğalgaz tesisatı yapacak çocuğun asansör boşluğunda ne işi var?" dedi.

Doğal gaz tesisatı öğrensin diye yanına verdikleri tesisatçının MESEM kapsamında Alperen’e ödemesi gereken ücreti ödemediğini söyleyen Tamer Kocayavuz, "Çocuğuma sadece haftalık veriyorlardı, bazen haftalığı bile vermiyorlardı. Devletin ödediği ücreti kesiyorlardı. Alperen bazen haftasonu gelip para istiyordu. ‘Sen bütün hafta çalıştın paranı vermediler mi?’ diye sorduğumda ‘Ustanin elinde para yokmuş sonra verecek’ diyordu" dedi.

"HİÇBİR ŞEY VERMESİNLER, ÇOCUĞUMU GERİ VERSİNLER"

Alperen’in ölümünün ardından müteahhitin Alperen’i tanımadığını söylediği iddia edildi. Şu anda cezaevinde bulunan müteahhitin “Ne isterseniz vereyim” sözlerine tepki gösteren baba, işçilerin can sağlığı için alınması gereken önlemlere para harcanmadığını hatırlatarak “Asıl ben size ne istiyorsanız vereyim, siz bana çocuğumu geri verin. Hiçbir önlem alınmamış. Paranızı pulunuzu değil, çocuğumu geri istiyorum” dedi.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ

Alperen’in çalışırken yaslandığı tahtanın sağlam olmaması üzerine sırt üstü boşluğa düşerek hayatını kaybettiğini söyleyen aile üyeleri, her kata koyulması gereken koruyucu filenin hiçbir katta olmadığını, işçilere bir tane kask bile verilmediğini söyledi. Alperen’in düştüğünü bile MESEM kapsamında çalışan diğer çocuk işçilerin fark edip ambülansı çağırdığını söyleyen aile “Sen bütün önlemleri al, takdir Allah’ın. Ama hiçbir önlem alınmamış, ihmaller yüzünden çocuğumuzu kaybettik. İhmali olan herkesin ceza almasını istiyoruz, şikayetçiyiz” dedi.

"ALPEREN’İN ÖLÜMÜ MESEM CİNAYETİ"

MESEM kapsamında çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Alperen’in ailesini ziyaret eden Eğitim – Sen 1 No’lu Şube Yöneticileri, “Defalarca uyardık, MESEM’ler çocukların cinayetine yol açıyor. MESEM’lerin kapatılmasını istiyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Alperen Kocayavuz’un hayatını kaybettiği inşaatın önüne giden Eğitim – Sen 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “MESEM’ler bir sömürü çarkına dönüştü, çocuk işçi cinayetlerinin önünü açıyor. Bir an önce MESEM’lerin kapatılmasını, çocuk işçi cinayetlerinin önüne geçilmesini talep ediyoruz” dedi.