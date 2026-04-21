Çocuklar doğayla buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin öncülüğünde düzenlenen “Haritana Bak, Madalyanı Tak” Oryantiring Turnuvası, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyon, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve Altun Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirildi. Turnuvada 200 çocuk doğayla iç içe ortamda yarışırken, yaklaşık 30 yeni başlayan sporcu dereceye girdi.

ÇYDD İzmir Şubesi’nin Çağdaş Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ile İlköğretim-Ortaöğretim Burs Birimi bünyesindeki çocukların katıldığı organizasyonda, minik, küçük ve yıldız kategorilerinde kadın ve erkek sporcular parkura çıktı. Çocuklar hem yön bulma becerilerini geliştirdi hem de takım ruhunu deneyimledi.

Etkinlik öncesinde düzenlenen saha antrenmanlarıyla hazırlanan çocuklar, haritalarında işaretli hedef noktaları bularak parkurları tamamladı. Organizasyonda çocukların doğayla bağ kurması, fiziksel aktiviteye katılması ve birlikte hareket etme becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Turnuva boyunca yüz boyama etkinlikleri, mandala atölyesi ve çeşitli spor aktiviteleri de düzenlendi. Çocuklara Muzaffer İzgü’nün kitapları armağan edildi. Veliler de açık havada çocuklarının heyecanına ortak oldu.

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, çocukların çağdaş, özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını belirterek, sporun çocukları şiddetten, yalnızlıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutan önemli bir araç olduğunu söyledi. Tamtürk, beden eğitimi öğretmenleri ile sporla ilgilenen yurttaşları ÇYDD İzmir Şubesi’nde gönüllü olmaya davet etti.