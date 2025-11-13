“Çocuklar Duymasın” dizisinde oynamıştı: “İtirafçı” olarak İBB iddianamesinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp 11 Kasım günü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İBB iddianamesinde sanatçı Ercan Saatçi’nin yanı sıra oyuncu Serkan Balbal da yer alıyor.

Devlet Tiyatroları’na Genel Müdür olarak atanan Tamer Karadağlı’nın başrolünde olduğu “Çocuklar Duymasın” dizisiyle tanınan oyuncu Serkan Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak “itirafçı” oldu ve tahliye edildi.

İddianamede, iş insanı Murat Kapki’nin “Para trafiğini yöneten isim” olduğu ve operasyon öncesinde bazı mal varlıklarını kendi üzerine aldığı öne sürülen Serkan Balbal’ın ifadesine de yer verildi.

16 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Balbal hakkında, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek” ve “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak” suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Balbal ifadesinde Murat Kapki’nin İBB görevlilerine “kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini” öne sürerek hediyelerin “pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu” söyledi.

Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında 50 gün tutuklu kaldıktan sonra "itirafçı" olmuş ve serbest bırakılmıştı. Bu nedenle tutuksuz yargılanacak.

Reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Kapki de Balbal gibi “etkin pişmanlık”tan faydalanmak için “itirafçı” olmuştu.