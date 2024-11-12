Çocuklar haklarını kutlayacak

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Kültür) dördüncüsünü düzenlediği Çocuk Hakları Festivali, bu yıl ilk kez uluslararası olarak gerçekleştirilecek. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen Festival, 12-20 Kasım tarihleri arasında Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi gibi mekânlarda gerçekleştirilecek.

Festivalde farklı yaş gruplarından çocuklar atölye çalışmalarından çocuk oyunlarına, masal dinletilerinden yüz boyamaya, konserlerden film gösterimlerine, sirk kortejinden bandoya birbirinden renkli etkinliklere katılıp eğlenirken aynı zamanda haklarını da öğrenecekler.