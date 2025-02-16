Çocuklar hedefte

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle öğrenciler gerici vakıf ve derneklerce camilere sabah namazına götürülmeye devam ediyor.

Bunun son örneği ise Tekirdağ’da yaşandı. Tekirdağ Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilkokul ve ortaokullara gönderilen yazıda “Dijital Gençlik Hareketi” ve “Çocuklar Camii Buluşması” adı altında öğrenciler öğle namazına götürülecek.

TÜGVA YİNE LİSTEDE

Etkinliği düzenleyen vakıfların arasında yine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) da yer aldığı öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilkokul ve ortaokullara gönderilen resmi yazıda yer alan vakıflar TÜGVA Tekirdağ İlçe Temsilciliği’nin yanı sıra İnsan Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çerkezköy Temsilciliği, Çerkezköy Eğitim ve Gençlik Derneği (ÇEGEDER) oldu. Ayrıca düzenlenen etkinliğe YouTuber Sertaç Güngör’ün de katılacağı ortaya çıktı.

Bugün yapılacak etkinliğin ise Çerkezköy Osmanlı Camii’nde düzenleneceği öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 13 Şubat tarihinde okullara gönderilen yazıda söz konusu etkinliğe ilişkin şu ifadelerin yer aldı görüldü: “Etkinliğin düzenlenmesi Kaymakamlık makamından alınan ilgili olur ile uygun görülmüş olup, okulunuz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.”