Çocuklar için ajanda

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

• MÜZE

İstanbul Modern ve Panço iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Okul Öncesi Müzede’ eğitim programı sürüyor. Ücretsiz olan program 2-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak tasarlandı. Programın içeriğiyle erken çocukluk döneminde yaratıcı düşünme, sosyal-duygusal gelişim ve sanatsal becerilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Çocuklar program kapsamında İstanbul Modern’in koleksiyon sergisindeki sanat yapıtlarını müze eğitmenleri eşliğinde inceliyor. 60 dakikalık programa pazartesi hariç her gün rezervasyon yapılabiliyor.

• MÜZİKAL

Uygur Sanat’ın sahnelediği HO HO HO Müzikali İstanbul Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde 3 yaş ve üstü çocuklarla buluşuyor. 2 Kasım’da Büyük Salon’da sahnelenecek 60 dakikalık müzikalin konusu ise şöyle: Kuzey Kutbu’nda Noel Anne, Noel Baba ve birbirinden renkli altı elf, yılın en büyülü gecesi için hazırlık yapıyor. Fakat bu yıl işler biraz farklı… Noel Baba keyifsiz ve işi bırakmak üzere! Çocukların desteği onu yeniden neşelendirebilecek mi?

Bu büyülü yolculukta umut, dostluk ve paylaşmanın gücü çocuklara aktarılacak.

• SESLİ TİYATRO

Çocuklara özel ücretsiz sesli tiyatro platformu Tikutu, 2-10 yaş arası çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını sanat aracılığıyla besliyor. Her çocuğun sanata erişimde eşit fırsata sahip olması gerektiği inancıyla yola çıkan platform, evde geçirilen zamanı sanat dolu bir deneyime dönüştürüyor. Tikutu’nun hikâyeleri, tiyatronun gücünü kullanarak çocuklara yalnızca eğlenceli anlar sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel ve sanatsal birikim kazandırıyor. Çocuklar, sahnede olmasa bile sesli tiyatro aracılığıyla sanatın büyülü dünyasına adım atıyor.