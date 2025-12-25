Çocuklar için alarm veriyor

Toplum Çalışmaları Enstitüsü (TÇE), Türkiye’deki çocukların kentsel mekanlardaki durumunu ve yerel yönetimlerin çocuk politikalarını analiz eden kapsamlı bir rapor yayımladı. 30 büyükşehir belediyesinin 2025-2029 stratejik planlarının ve İstanbul ile Ankara’daki saha araştırmalarının yer aldığı raporda, çocukların kent yönetiminde hala "yok sayıldığı" ve parkların birincil meselesinin güvenlik olduğu ortaya kondu.

BELEDİYELER ÇOCUKLARI “PASİF KULLANICI” GÖRÜYOR

TÇE Şehircilik Programı Direktörü Doç. Dr. Asmin Kavas önderliğinde hazırlanan raporda, Türkiye nüfusunun yüzde 78’ini yöneten büyükşehir belediyelerinin stratejik planları incelendi. Analiz sonuçlarına göre belediyelerin büyük çoğunluğu, çocuklara yönelik hizmetleri sadece "park sayısı" ve "kreş açma" gibi fiziksel yatırımlarla sınırlı tutuyor. Çocukların karar alma süreçlerine katılımını sağlayan mekanizmaların ise oldukça zayıf olduğu belirlendi. İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Mersin; çocuk odaklı yönetim vizyonuyla en yüksek puanı alan iller olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Çocuk Etki Değerlendirmesi” uygulaması Türkiye için örnek bir model olarak gösterildi.

METROPELDE GÜVENLİK

İstanbul ve Ankara’da 476 katılımcıyla yapılan saha araştırması, iki metropol arasındaki farkları verilerle sundu. Araştırmaya göre: İstanbul’daki ebeveynlerin yüzde 29,8’i parklarda öncelikli olarak güvenlik kamerası ve görevli talep ederken, Ankara’da öncelik "temizlik ve bakım" olarak öne çıktı. Ankara’daki çocuklar günde ortalama 3 saatten fazla parklarda vakit geçirebilirken, İstanbul’daki çocuklarda bu süre yoğunluk ve güvenlik endişeleriyle 1-3 saatle sınırlı kaldı. Ebeveynlerin büyük bir kısmı park tasarımlarında fikir beyan etmek istese de, tasarım süreçlerine çocukların ve ailelerin katılım oranı yüzde 4,3 gibi sembolik bir seviyede kaldı.

Raporda, çocukların kent hakkının korunması için somut çözüm önerileri sıralandı. Yerel yönetimlerin sadece mühendis ve mimarlarla değil; çocuk gelişimi uzmanları, oyun terapistleri ve sosyal pedagoglarla çalışması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, parkların sadece oyun alanı değil, tüm çocuklar için "mekansal adalet" sağlayan güvenli ve kapsayıcı alanlar olması gerektiğine dikkat çekildi.