Çocuklar için daha güzel bir ülke

Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 106. kuruluş yıldönümü çocuk ölümlerinin ve seçilenlere yönelik operasyonların gölgesinde kutlandı. 23 Nisan nedeniyle Meclis’te özel oturum gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz, bir avuç darbeciye teslim olmayız” dedi. Özel konuşmasında özetle şöyle dedi:

Ulusal egemenliğimiz de çocuklarımız da ağır saldırı altında. İkisi de güvende değil. 24 yıldır tek parti ile yönetilen ülkemizde maalesef çocuklar güvende değil. Çünkü bu kara düzenin çarkları çocukları değil, makamları güvende tutmak için dönüyor. DARBECİLERE TESLİM OLMAYIZ: Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi’ne kapatma davasından butlana kadar dedikodular yapılıyor. Bu partinin evini yakmaya çalışanlar başarılı olursa bu Meclis’in, bu demokrasinin kül olmasına nasıl engel olacağız? Demokrasiye kasteden vesayetçiler her gün saldırıyor. Bu millet her sabah bir operasyona uyanıyor. Bizi iyi tanıyın: Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz, bir avuç darbeciye teslim olmayız. Çünkü; biz sussak, evlatlarımız susmayacak. Biz unutsak, tarih unutmayacak!"

MEŞRUİYET TRUMP'TAN ALINMAZ: Milletin vermediği meşruiyet o çok güvenilen Amerikan Başkanı Trump'tan, onun monarşi rejimlerini öven büyükelçisinden alınmaz.

BARIŞ ÇAĞRISI

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir " dedi. Bakırhan şöyle konuştu: "Böylesi bir dönemde iç barış bir tercih değil, tarihsel bir zorunluktur. Bugün Türkiye’nin en büyük gücü, Türklerin ve Kürtlerin ortak mukaderatıdır. Tarih Türkler ve Kürtlerin ortak coğrafya ve kaderde birlikte yaşamasını zaruri kıldı. Şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır. Bu Meclis, barışı kuran Meclis olsun.”

İNSANCA BİR YAŞAM HEDEFİ

SOL Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda şöyle denildi: 23 Nisan, saraydan alınan egemenliğin halka devredildiği, saltanatın sona erdiği bir kopuşun simgesidir. Bugün ise AKP’nin saray rejimi bu egemenliği yeniden tek elde toplamaya çalışırken, çocuklar bu düzenin en ağır sonuçlarını yaşıyor. Bir yanda ayrıcalıklarla büyüyenlerin çocukları, diğer yanda MESEM’lerde ucuz iş gücü haline getirilen, yoksullukla, tarikat ağlarıyla, niteliksiz eğitimle kuşatılan ve son olarak okullarda can güvenliği korkusu yaşayan milyonlarca çocuk var. Bizler biliyoruz ki gerçek halk egemenliği; çocukların sömürülmediği, eşit, özgür ve laik bir geleceğin kurulmasıyla mümkündür. 23 Nisan’ı, bu düzeni değiştirme ve çocuklara insanca bir yaşam kurma mücadelemizi büyütme çağrısı olarak selamlıyoruz. Emperyalistlere ve saltanat heveslilerine karşı laik, demokratik ve bağımsız Türkiye için birleşelim.

Türkiye Komünist Partisi mesajında: “Yurttaşlarımızın büyük bir yoksulluğun, eşitsizliğin, sömürünün kucağına itildiği, çocuklarımızın tarikatlara, gerici bir eğitim sistemine teslim edildiği, her gün işçi ve kadın cinayetlerinin gerçekleştiği bir ülkede ne halkın egemenliğinden ne de cumhuriyetten bahsedebiliriz. Bu ülkenin gerçek sahibi olan emekçiler kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olacakları bir düzeni ve meclisi mutlaka kuracaktır."

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan: “Operasyonların, tutuklamaların, adaletsizliğin devam ettiği, demokratik hak ve özgürlüklerin budandığı, milyonlarca işçi, emekçi, işsizliğin, düşük ücretlerin ve güvencesizliğin pençesinde bir bayram sabahına uyanıyor. Ancak tüm baskılara rağmen, gençlerin, kadınların, işçilerin ve emekçilerin kararlılıkla alanlarda bir araya gelmesi, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor.”

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu bayram mesajında şöyle seslendi: "Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan’ımız kutlu olsun."