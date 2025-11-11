Çocuklar için ekran uyarısı: En fazla kaç saat ekran başında olmalılar?

Ara tatil, çocukların dinlenmesi, oyun oynaması ve aileleriyle vakit geçirmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak uzmanlar, bu dönemde ekran kullanımının kontrolsüz şekilde artmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzun süre ekrana bakmak hem göz sağlığını hem de çocukların genel gelişim sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ekran karşısında geçirilen sürenin hem süre hem içerik açısından doğru şekilde sınırlandırılması gerekiyor.

“2 SAATİ AŞMAYIN” UYARISI

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, ekrana uzun süre bakmanın göz kuruluğu, yanma, batma ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açabileceğini belirtiyor. Süleymanzade, çocukların 2 saati aşan sürelerle ekran karşısında kalmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca ekran kullanımında:

Gözlerin düzenli aralıklarla dinlendirilmesi,

Ortam ışığının uygun seviyede olması,

Ekranın göze çok yakın tutulmaması

gibi detayların da göz sağlığı açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

6 YAŞ ALTI İÇİN ÜST SINIR: 45 DAKİKA - 1 SAAT

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, tatil döneminde ekran süresinin okul dönemine göre biraz esneyebileceğini ancak bunun kontrolsüzlük anlamına gelmemesi gerektiğini söylüyor.

Yaşa Göre Ekran Süresi Önerileri

Yaş Grubu Önerilen Maksimum Süre 6 yaş altı 45 dakika - 1 saat Okul çağındaki çocuklar En fazla 2 saat

Üstüner, ekran süresinin kontrol edilmesinin yanı sıra içerik seçiminin de büyük önem taşıdığını belirtiyor. Çocukların izlediği programların yaşa uygun, eğitici ve geliştirici nitelikte olması gerektiğini ve yalnızca süreyi sınırlamanın yeterli olmadığını ifade ediyor.

EKRAN YERİNE ÖNERİLEN ALTERNATİFLER

Uzmanlar, ekranı tamamen yasaklamanın doğru olmadığını ancak sağlıklı sınırlar koymanın çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağını vurguluyor. Üstüner’e göre tatil döneminde ekran dışı etkinliklere yönlendirmek çok değerli.

Oyun oynamak

Aile ile kaliteli zaman geçirmek

Kültürel gezilere katılmak

Spor ve sanat etkinliklerine dahil olmak

Bu aktiviteler, çocukların hem sosyal hem de duygusal gelişimine destek sağlıyor.

6 yaş altı çocuklarda günlük ekran süresi ne kadar olmalı?

6 yaş altı çocuklarda ekran süresi 45 dakika ile 1 saat arasında olmalıdır.

Okul çağındaki çocuklar kaç saat ekran başında kalabilir?

Okul çağındaki çocuklarda ekran süresi kesinlikle 2 saati geçmemelidir.

Uzun süre ekrana bakmak göz sağlığını nasıl etkiler?

Göz kuruluğu, yanma, batma ve bulanık görme gibi şikayetlere neden olabilir.

Ekranı tamamen yasaklamak doğru bir yöntem midir?

Hayır. Uzmanlara göre yasaklamak yerine doğru sınırlar ve doğru içerik seçimi daha sağlıklı bir yaklaşımdır.

Ara tatil, çocukların dinlenmesi ve gelişimi için önemli bir dönemdir. Ancak ekran kullanımının bilinçsizce artması hem göz sağlığı hem de genel gelişim açısından risk taşıyabilir. Uzman görüşleri, yaşa göre ekran süresinin sınırlandırılması, gözlerin düzenli dinlendirilmesi ve ekran dışı etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ailelerin yönlendirmesi, bu sürecin sağlıklı ilerlemesinde belirleyici bir rol taşımaktadır.