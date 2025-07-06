Çocuklar için ücretsiz sanat

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ekonomik krizin derinleştiği Türkiye’de kültür sanata erişim de gittikçe zorlaşıyor.

Sanatseverler konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere bilet almakta zorlanırken okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklar da eve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yoksullaşmanın arttığı bu ortamda çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen yaratıcı sanat etkinlikleri de önem kazanıyor. Belediye ve çeşitli sanat kurumlarının düzenlediği etkinlikler ailelerle birlikte çocukları sinema, heykel, müze gezisi, dans, drama, sihirbazlık gibi birçok etkinliğe bekliyor.

•Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa Sanatla Yeşeriyor’ etkinlikleri kapsamında, Kamyoled Sineması yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Mustafakemalpaşa’nın farklı mahallelerinde gerçekleştirilen ‘Çocuklar İçin Yazlık Sinema Şenliği’ animasyon filmlerle minik sinemaseverleri buluşturuyor. Etkinlik kapsamında 5 yaş ve üzeri yaş grubu için ‘Ördeklerin Göçü’ animasyonu 10-11-12 Temmuz akşamı 20.30’da gösterilecek.

•İstanbul Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde yaz boyunca çocuklar için dans, drama, sihirbazlık gibi pek çok atölye çalışmasını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 16-19 Temmuz tarihleri arasında 6-9 yaş grubu çocuklar için eğitmen Uzay Gökhan Irmak eşliğinde ‘Hayal ve Hareket Atölyesi’ düzenlenecek. Çocuklar sadece hayal kurmakla kalmayacak, o hayalin içinde dans eder, hareket eder, konuşur ve canlandırır hale gelecek. Çevrimiçi kayıt için hkckm.kadikoy.bel.tr adresine başvuru yapabilirsiniz.

•İstanbul Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz düzenlenen farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan sanat atölyeleri zengin bir program içeriyor. Heykel sanatçısı Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapan galerideki atölyeler, 8-9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çocuklar, sergiyi rehber eşliğinde gezecek ve heykel sanatındaki malzeme çeşitliliğini konuşacak. Gezinin ardından hayal güçlerinden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacaklar. Program kapsamında ‘Şehrimizi Güzelleştirelim: Çocuklarla Tasarım Atölyesi’ 11 Temmuz’da 6-9 yaş grubu çocukları bekliyor. ‘Rahmi Aksungur’dan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi’ 8 Temmuz’da 6-9 yaş arası minikleri ağırlayacak. ‘Bilmecelerle Heykel Avı’ ise 9 Temmuz’da 4-5 yaş grubu çocuklar için bir ebeveyn eşliğinde gerçekleştirilecek. Atölyelere katılmak için kibele.atolye@issanat.com.tr adresine başvuru yapabilirsiniz.

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MİNİKLER ENSTRÜMAN ÖĞRENECEK SAHNE ALACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Kursu kapsamında 9 yaş ve üzeri çocuklar sanatın farklı alanlarıyla bir araya geliyor. Program kapsamında ücretsiz olarak bağlama, keman, kaval, gitar, ritim saz, tiyatro ve drama eğitimleri 29 Ağustos’a kadar minik sanatseverleri ağırlayacak. Ayrıca 4-10 yaş grubu çocuklar için düzenlenen Adana Dans Akademi Yaz Kampı’nda yaratıcı drama, geleneksel çocuk oyunları, dans, boyama teknikleri konulu atölyeler 8 Ağustos’a kadar devam edecek.