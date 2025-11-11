Çocuklar Ilgaz’ın Öksüz Civciv’inden esinlendi

Kültür Sanat Servisi

“Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karikatür Atölyesi sergisi açıldı. Konak Kültürevi'nde açılan sergide, çocukların Öksüz Civciv öyküsünden esinlenerek çizdikleri 51 karikatür eser 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Karikatür Atölyesi Sergisi, Konak Kültürevi'nde açıldı. Mart ayında Mehmet Kahraman eğitmenliğinde başlayan atölyede 48 çocuk eğitim aldı. Çocuklar önce Rıfat Ilgaz'ın “Öksüz Civciv” isimli öykü kitabını okudu, ardından da bu öyküyü kendi hayal dünyalarında yorumlayarak çizimlerine aktardı. Atölye sonunda ortaya 51 karikatür eseri çıktı.

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in kültürün, sanatın ve sporun başkenti olduğunu vurguladı. Gençler, çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı grupların öncelikleri olduğunu belirten Şahin, “Çocuklarla bir arada olmak bizim için mutluluk. Bu atölyeye katılan ve eser sunan tüm çocuklarımıza, emeği geçen kıymetli hocamıza ve ailelere teşekkür ediyorum” dedi. Eğitmen Mehmet Kahraman ise Yılın Yazarı Karikatür Atölyesi Sergisi’nin geleneksel bir hale geldiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Okan Şahin, katkıları için Mehmet Kahraman’a hediye verdi. “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz: Karikatür Atölyesi Sergisi” 12 Kasım tarihine kadar Konak Kültürevi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.