Çocuklar işgücünde

Türkiye’de siyasi iktidarın yol açtığı ekonomik kriz, en çok çocukları etkiledi. OECD’nin gıda enflasyonu verileri ile UNICEF’in çocuk yoksulluğu verileri de Türkiye’deki yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Türkiye’deki her üç çocuktan birinin yoksulluk çektiği, toplam 7,6 milyon çocuğun ise göreli yoksulluk yaşadığı uluslararası kurumların raporları ile ortaya konuldu.

İşgücüne katılım oranları da ekonomik krizden en çok çocukların etkilendiği ve çocukların okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldığını gösterdi. Verileri değerlendiren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Avrupa’da çocukların en eşitsiz koşullar içinde yaşadığı ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında yüzde 16,2 olan 15-17 yaş grubunun işgücüne katılım oranı, 2023 yılında yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. 2023 itibarıyla işgücüne katılan 15-17 yaş grubunun cinsiyete göre dağılımı da dikkati çekti. Buna göre, 2023’te kız 15-17 yaş grubundaki kız çocuklarında yüzde 11,5 olan işgücüne katılım oranı erkek çocuklarda yüzde 32,2’ye kadar yükseldi.

CHP’li Bakırlıoğlu, verinin, çocukların ekonomik nedenlerle okulu bırakmak durumunda kaldığını gösterdiğini söyledi. Türkiye’deki 100 çocuktan 32’sinin okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldığının da altını çizen Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de 15-17 yaşında okula devam eden çocuklardan yüzde 12’si ise hem okuyup hem çalışmaya devam ediyor. 2020 yılında yüzde 23,4 olan erkek çocuklar için işgücüne katılım oranı, 2023 yılında yüzde 32,2’ye dayanmış durumda. Aynı yaş grubundaki kız çocuklarımız içinde tablo çok farklı değil. 2020 yılında yüzde 8,6 olan işgücüne katılım oranı, 2023 yılına geldiğimizde yüzde 11,5 yükselmiş. Ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarımız okullarından ve eğitimden koparılıyor.”