Çocuklar kuşları korumak için boyadı

Haber Merkezi

Ordu Melet ırmağı kıyısındaki yeşil alanın betonlaşmaması için başlatılan nöbet 9 günün geride bıraktı. Durugöl’de bir araya gelen Ordulu çocuklar hazırladıkları pankartla kuş cennetinin bozulmamasını istedi.

Ordu halkı, zaten deniz kenarında çok az kalan bir yeşil alanının daha betona kurban edilmemesi için dün Durugöl’deki alanda buluştu. Çocuklar ve büyükler “Kuşların cennetini ranta kurban etmeyin” dedi. Katılanlar uçurtma da uçurdu. Çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Uzun yıllar kentin çöplüğü olarak kullanılan alan ve çöp dökümünün durdurulması ile kuşların durağı olan bölge için yaşam nöbeti geçen hafta başladı. Yeşil alana Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Hilmi Güler ile Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş arasında bir protokol imzalanmıştı. Hedef eski çöplük ve kuşların cennetine Türk İslam Araştırmaları Merkezi kurmak. Plana göre 700 milyon liralık devasa bir merkez yapılacak. Ancak Ordulular, “Kuşların yuvası yıkılmaz bu merkez başka bir yerde yapılabilir” diyerek harekete geçti. Melet nehrinin Karadeniz’le buluştuğu bu nokta göçmen kuşların uzun yolculuğa çıkmadan önceki son durağı.