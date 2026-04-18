Çocuklar Meclis’i uyarmış: El yazılı isyan

Yurttaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, “Küçük Eller, Büyük Dilekler” projesi başlattı. Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 81 ilde belirlenen okullarda öğrenim görev 6’ncı ve 7’inci sınıf öğrencileri, farklı alanlardaki dilek, temenni ve şikâyetlerini Meclis’e iletti. Proje kapsamında öğrenciler tarafından toplam 2 bin 649 dilekçenin kaleme alındığı belirtildi.

Dilekçelerin yoğunlaştığı konular ise AKP hükümetleri dönemindeki kötü yönetime ayna tuttu. Küçük yaştaki öğrencilerin şikâyetlerinin, AKP döneminde sorunlar yumağına dönen en temel alanlarda yoğunlaşması dikkati çekti.

SORUNLAR AYNI

Proje kapsamında 81 ildeki çocuklar tarafından el yazısı ile hazırlanan dilekçeler, TBMM Dilekçe Komisyonu’nca incelendi. İncelemenin ardından komisyon üyelerine, dilekçelerin yoğunlaştığı konu başlıklarına yönelik rapor hazırlandı. BirGün’ün ulaştığı raporda, “Hayvanların korunması” talebinin çocukların en çok vurguladığı taleplerden biri olduğu kaydedildi.

Hayvanların korunması talebinin yanı sıra, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından bir kez daha gündeme gelen akran zorbalığı ve siber zorbalık konusu da öğrencilerin gündemine girdi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, “Akran zorbalığı ve siber zorbalığın önlenmesi” konusu da en çok gelen talepler arasında sıralandı.

ÜCRETSİZ GIDA

Eğitimcilerin, velilerin ve öğrencilerin tüm taleplerine karşın hayata geçirilemeyen okullarda sağlıklı ve ücretsiz gıda istekleri de çocukların dilekçelerine yansıdı. Türkiye genelindeki 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencileri, “Okullarda sağlıklı ve ücretsiz gıdaya erişim olsun” dedi.