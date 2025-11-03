Çocuklar öğretmensiz bırakıldı

Dersim’in Ovacık ilçesinde öğretmenlik yapan Meral Laçoğlu, ilçe kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen talimatıyla görevden alındığını iddia etti. Bunun nedenini öğrenmek isteyen Laçoğlu’na ise "gizlilik kararı var" yanıtı verildi. Öğrencilerin büyük üzüntü yaşadığı karar sonrasında Laçoğlu, çocukların öğretmensiz kaldığını belirterek, Ovacık kaymakamının kararını geri çekmesini istedi.

ÖĞRETMEN YOK

Dersim’in birçok ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Meral Laçoğlu, Ovacık’ta 1,5 ay önce Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak göreve başladı. Bu sürede öğrencilerin sevgisini de kazanan Laçoğlu, Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen’in aldığı kararla görevden alındığını öne sürdü.

Laçoğlu, okul açılmadan gerekli evrakları verdiğini ve sabıka kaydının da temiz olduğu nu belirterek "Birçok ilçede görev yaptım. Sabıka kaydım temiz ama sınav haftasında güvenlik soruşturması gerekçesiyle işime son verildi. Gerçekçenin içeriği benimle paylaşılmadı. Gizlilik kararı varmış. Aynı zamanda Ovacık kayyumu olan kaymakamın kararı olduğu söylendi bana. Kendisiyle görüştüğümde yine içeriğini söylemedi. Ben de içeriği tahmin ettiğimi ve 15 yıl önceki davamdan ve kamera görüntüleri ile davayı kazandığımdan bahsettim" diye konuştu.

Laçoğlu’nun görevine sonverilmesinin ardından velilerin CİMER’e şikâyetlerini yazdığını aktaran Laçoğlu, "Çocukların dersleri bir haftadır boş geçiyor. Bunlar LGS grubu öğrencilerim. Belki benden sonra gelecek kişi öğretmen değil, herhangi bir bölüm mezunu olacak. Çünkü öğretmen yok. Eğitimi çok önemsediğini söyleyen bir kaymakam böyle bir karar alarak çocukların geleceğin etkiliyor. Bilimsel, sorgulayan, araştıran, ahlaklı ve vicdanlı çocuklar yetiştireceğimin çok iyi farkındalar. Bundan rahatsız oldular" ifadelerini kullandı.