Çocuklar ölüyor, AKP izliyor

Tuğçe Çelik

Ülkede çocuğa ve kadına yönelik şiddet gün be gün artıyor. Toplumun her kesimi AKP döneminde uygulamaya konulan gerici politikaları ve aile odaklı yaklaşımı tepkiyle karşılıyor.

Çocukların yaşam hakkı ihlallerine geçtiğimiz gün biri daha eklendi. İstanbul Feriköy’de önceki gün kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mahallelinin ailesi tarafından dilendirildiğini iddia ettiği küçük çocuğun cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Şüpheli Mustafa Örün gözaltına alındı ve sorguda cinayeti itiraf etti. Örün, Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Şirin’in ölümü gözü diğer çocuk ölümlerine çevirdi. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FISA) Çocuk Hakları Merkezi’nin 2024 Ocak-Haziran ayını kapsayan Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu, 6 ay içinde 343 çocuğun önlenebilir sebeplerden hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Son bir haftada yaşamını yitiren çocuklardan bazıları şöyle:

• Iğdır’da 27 Ekim’de, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.

• Van’dan Diyarbakır’a ailesiyle gezmeye gelen Zeynep Nursima Tümen, 29 Ekim’de çıktığı yaklaşık 12 metrelik Sur ilçesindeki tarihi surlarlardan dengesini kaybedip düştü. Tümen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

• Kars’ta 29 Ekim’de düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine yakın evlerinin önünde oynayan Muhammet Poyraz Erdağı, hayatını kaybetti.

• İstanbul Esenyurt ilçesinde 29 Ekim’de kargo firması şoförü Enes Ali Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarpıp ölümüne neden oldu.

• Aydın’ın Nazilli ilçesinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, 22 gün süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

• Ağrı’da, önceki gün yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Ensar Akagündüz, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Sol Feminist Hareket üyesi Dilara Kurtuluş yaptığı açıklamada, AKP iktidarında kadın ve çocuğa yönelik şiddetin artışına dikkat çekti. Kurtuluş, “6 yaşındaki Şirin boğularak katledildi ve Feriköy Mezarlığı’na gömüldü. Kız çocukları, kadınlar her gün katledilirken AKP iktidarı ne yapıyor? İzliyor. Kız çocukları kayboluyor, bulunamıyor. Katlediliyor, katilleri gereken cezayı almıyor. Şiddete maruz bırakılıyor, şiddet önlenmiyor. Çocuklar yoksulluk, şiddet, ölüm çemberinde. AKP iktidarında kız çocukları oyun oynayamıyor, gülemiyor, okula gidemiyor. Sizin iktidarınızda bu memleket kadın ve çocuk mezarlığına döndü. Kadınlara çocuk doğurun, ‘normal’ doğum yapın diye safsatalarla geliyorlar, utanmıyorlar. Okula gidip cebinde tost alacak parası olmayan, taşımalı eğitimle okuldan koparılan, kentinin sokaklarında güvenle oyun oynayamayan, evinde aile şiddetinden kaçamayan çocukların ülkesini yarattınız. Ama alışmayacağız. İktidarınız yıkılacak; kadınlar, çocuklar yaşayacak” diye konuştu.

ÖLÜMLER GERİCİ POLİTİKALARIN SONUCU

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, çocuk ölümlerine ilişkin yaptığı açıklamada iktidarın gerici politikalarına dikkat çekti. Tozbey şu ifadeleri kullandı: “Şiddet olaylarının artmasında gelir eşitsizliği, sosyal adaletsizlikler ve kadın ve çocuk düşmanı gerici sosyal politikalar başlıca nedenler arasında. Çocuklar, bu eşitsizliklerin en savunmasız mağdurları oluyor. Yoksulluk, çocukları sağlıksız ortamlara, şiddet ve ihmal riskine daha fazla maruz bırakıyor. Yasaların yetersizliği ve uygulamadaki eksiklikler de bu olayları tetikliyor. Son dönemde kamuoyunda gündem olan çocuklarla ilgili her bir istismar ya da cinayet örneğinde tarikat yurtlarına gitmek zorunda olan çocukları, yoksul aileleri görüyoruz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, çocukları koruma yasalarının güçlendirilmesi, sosyal desteklerin artırılması ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocukların eşit, güvenli bir ortamda büyümesi ancak bu şekilde mümkün olabilir.”

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ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

İstanbul’daki Pangaltı Metro Çıkışı’nda bir araya gelen CHP, DEM Parti, Sol Parti, EMEP, TİP, TKH, TÖP, Halk Evleri, Kılavuz ve Devrim Hareketi üyeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Şişli’de kaybolan altı yaşındaki Şirin Elmas Feriköy Mezarlığı’nda ölü bulundu. Failleri korumanızdan alınan cesaretle Narin’i, Leyla’yı ve Şirin’i öldürdüler. Şirin’in ölümü de diğerleri gibi vahşi bir katilin sorumlu olduğu bir eylem değildir; çocuklara karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için oluşturulan Lonzarote Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede ortadan kaldıranlar katilleri kollayanlardır” denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Çocukları, kadınları aile içi şiddetin öznesi yapmaya çalışan AKP hükümetine teslim olmayacağız. Bu memleketin çocukları sahipsiz değil. Her geçen gün yoksullaştırılan halkın çocuklarını, eğitimsiz, aç ve adaletsiz bırakanlara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Suç örtmeye çalışan, kadınları ve çocukları, erkek şiddeti karşısında yalnız bırakan, çocukları korumak yerine faili koruyan hükümete, adalete karşı mücadelemiz devam ediyor. Çocukların takibinin devlet tarafından yapılmaması, çocuk bakımının, gelişiminin sorumluluğunun aile inisiyatifine bırakılması, çocuk koruma sisteminin etkin işletilmemesi, failleri cesaretlendiriyor, çocuk yaşam alanlarını güvencesizleştiriyor. Altı yaşındaki çocuklarının, bebeklerin katledildiği bir Türkiye’yi kabul etmiyoruz. Şirin’in ve diğer katledilen çocukların hesabını soracağız.”