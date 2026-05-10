Çocuklar ölüyor Tekin görmüyor!

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliğini meşrulaştırma merkezleri olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırılan çocuklar iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, 1 Mayıs’ta MESEM kapsamında çalıştırıldığı işyerinde yaşamını yitirmişti. Karagön ile birlikte MESEM kapsamında çalıştırılırken yaşamını yitiren çocuk sayısı 19 olurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "MESEM’e dair eleştirileri anlamadığını" ileri sürdü.

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) "İnsan, Değer, Teknoloji" temasıyla düzenlenen "Maarif’ten Medeniyete Eğitim Zirvesi"nde konuşan Tekin, muhalefetin, öğrencilerin "sermayenin kucağına atıldığı" yönündeki tepkilerini "tuhaf" olarak nitelendirdi.

Tekin, eleştirileri anlamadığını belirterek iş dünyası ile iş birliklerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Tekin şöyle konuştu: "Niye böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığımızı anlamadık. Ama anlasak da bir şey değişmez." İş dünyası ile yapılan protokollerin faydalı sonuçlar ürettiğini savunan Tekin, "Biz bu iş birliklerini devam ettireceğiz. Bu iş birliklerinden faydalı sonuçlar üretildiğini düşünüyoruz, görüyoruz." ifadesini kullandı.

ÖRGÜN EĞİTİMDE DEĞİLLER

2024-2025 eğitim öğretim yılı verilerine göre ülkedeki toplam 3 bin 954 meslek okulundaki öğrenci sayısı 1 milyon 536 bin 242. Ülkedeki 408 MESEM’e 420 bin çocuğun kaydı bulunurken Aralık 2025 itibarıyla 224 bin 346 işletmede 509 bin 85 çocuk MESEM kapsamında çalıştırılıyor. 254 bin 60 mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisinin ise 111 bin 578 işletmede mesleki eğitim adı altında çalıştırılıyor.

2024-2025 örgün eğitim verilerinde ülkede örgün eğitime devam etmeyen ancak yaygın eğitim kurumuna kayıtlı çocuk sağısı 666 bin 444. Buna göre, yaygın eğitimdeki öğrenciler dahil olmak üzere örgün eğitime kayıtlı olmayan çocuk sayısı ise 1 milyon 463 bin 528’e ulaştı.