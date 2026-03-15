Çocuklar sanatla buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil başladı. 16-20 Mart tarihleri arasında birçok ücretsiz kültür ve sanat etkinliği çocukları bekliyor. Belediyeler ile kültür kurumları tarafından düzenlenen ücretsiz etkinlikler, müze ziyaretlerinden bilim atölyelerine, tiyatrodan doğa gezilerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Ara tatil boyunca düzenlenen etkinlikler, çocukların tatil dönemini yalnızca dinlenme zamanı olmaktan çıkarıp keşif ve öğrenme fırsatına dönüştürmeyi hedefliyor. Ekonomik koşulların kültür etkinliklerine erişimi zorlaştırdığı bir dönemde ücretsiz programların artması, özellikle çocukların sanat ve kültürle buluşması açısından önemli bir imkân sunuyor.

İSTANBUL

İBB tarafından hazırlanan program kapsamında Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, 22 Mart'a kadar 15 yaş ve altı çocuklara ücretsiz olacak. İstanbul’u dolaşan sinema otobüsü Sinebüs, 16–18 Mart tarihleri arasında Çekmeköy, Eyüpsultan ve Silivri’de çocukları ücretsiz film gösterimleriyle buluşturacak.

Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ise 18 Mart’ta çocuklar için “Madalya” ve “Zafer Feneri” atölyeleri düzenlenecek. Ücretsiz atölyeye issanat.com.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

ANKARA

Altınpark’taki Feza Gürsey Bilim Merkezi interaktif deney düzenekleri ve bilim atölyeleriyle tatil boyunca çocuklara bilimi deneyimleyerek öğrenme imkânı sunuyor. CSO Ada Ankara’da ise Palyaçolar Sirki, Nasreddin Hoca ile Keloğlan Macera Ormanında, Karagöz’ün Türküsü oyunları minik seyircilerle buluşacak.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen film gösterimleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde saat 13.00'te Kovboy Çocuklar animasyonu minik seyircilerin karşısına çıkacak.

ÇANAKKALE

Çanakkale’deki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi’nde 7-10 yaş arası çocuklar için 16-17-18 Mart tarihlerinde Robotik Kodlama etkinliği düzenlenecek. Ücretsiz etkinliğe merkezin internet sitesi üzerinden kayıt yapılması zorunlu.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kent ve doğa gezileri, çocukları kentin doğal ve kültürel mirasıyla buluşturuyor. Körfez turları, flamingo gözlem etkinlikleri ve Kültürpark gezileri gibi programlar, çocuklara hem doğayı hem de kentin tarihsel dokusunu keşfetme fırsatı sunuyor.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde 16 Mart'ta 8-14 yaş arası çocuklar için Sanal Oyun VR Atölyesi gerçekleştirilecek. 18 Mart'ta ise eğitmen eşliğinde 'Topacım Dönüyor' etkinliği minik katılımcıları ağırlayacak.

BURSA

Belediyenin 17 Mart'ta Tayyare Kültür Merkezi'nde yapacağı Karagöz Gösterisi etkinliği geleneksel sanatları çocuklarla buluşturacak. Ayrıca Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Karagöz Müzesi ve Bursa Kent Müzesi de ziyaretçileri bekliyor.