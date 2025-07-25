Çocuklar sinema keyfi yaşıyor

Yunis ALAÇAM

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz akşamlarını daha keyifli hale getiriyor. Her yıl gerçekleştirilen açık havada sinema etkinliği bu yıl 28 Temmuz akşamı başlıyor. 1 ay boyunca her gün farklı bir mahallede Ters Yüz 2, Ördeklerin Göçü, Moana 2 filmleri çocuklarla buluşacak.

Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için spordan sanata birçok etkinlik gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi, çocuklara açık havada sinema etkinliği düzenliyor. Bir ay her akşam bir mahallede yapılacak etkinliklerde çocukların severek takip ettiği Ters Yüz 2, Ördeklerin Göçü, Moana 2 filmleri gösterime sunulacak. Ücretsiz gösterilecek filmlerde çocuklar arkadaşları ve aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekler.