Çocuklar Üsküdar’da oyun sokaklarda

İrem İLYAS

Üsküdar Belediyesi'nin "Çocuklar Üsküdar'da, Oyun Sokaklarda!" sloganıyla her çocuğun erişebildiği güvenli ve keyifli oyun oynayabileceği kamusal alanları yaratma kararlılığıyla başlatılan “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerinin bu yıl ilki 1 Haziran saat 13.00’te Selami Ali Mahallesi’nde yapılacak.

Etkinlikte, “Gezgin Oyun Parkları”nda “Akıl ve Zeka Oyunları”nın yanı sıra, “Resim Ormanı”, “Sokakta Sanat”, “Geleneksel çocuk oyunları”, “Su oyunları”, “Voleybol”, “Ayak tenisi”, “Minyatür kale” ve “Beceri gelişimi ve Eğitsel oyunlar” olmak üzere birçok aktivite yer alacak. Etkinlikte çocuklar dans edecek ve patlamış mısır ikramı da yapılacak.