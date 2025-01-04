Çocuklar ve aileleri için çağdaş bir masal “Don Kişot”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) çocuklar dâhil olmak üzere her yaştan izleyiciye çağdaş bir masal anlatmak için provalarını sürdürüyor. Dünyaca ünlü yazar Miguel de Cervantes’in aynı adlı eserinden uyarlanan “Don Kişot” Ahmet Ayaz Yılmaz’ın rejisiyle seyircisiyle buluşmak üzere gün sayıyor. Oyun, eski şövalye romanlarından etkilenerek kendini şövalye ilan edip birçok maceraya giren Alonso’nun öyküsü aracılığıyla çocuklara “Kahraman kim, bu çağda kahramana, krallara, imparatorlara ihtiyaç var mı?” sorularını düşündürmeyi hedefliyor.

Cervantes’in eserini günümüze uyarlayan ve oyunun yönetmen koltuğunda oturan İzBBŞT sanatçısı Ahmet Ayaz Yılmaz, oyunda kahraman olmak ya da kurtarıcı aramak yerine, bireysel erdem ve ahlakın önemine vurgu yapıldığının altını çizerek, “Çocuklar ve ailelerinin birlikte keyif alarak izleyebileceği bir çağdaş masal sahnelemeyi hedefliyoruz. Alonso’nun yolculuğuna eşlik eden dostlarıyla olan serüvenine tanıklık edeceğiz. 2025’in ilk aylarında İzmirli minik tiyatroseverlerimizi ve her yaştan izleyicimizi bu serüveni seyretmeye davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Don Kişot’un oyuncu kadrosunda Mehmet Onur Atbaş, Cengiz Eşiyok, Dine Altıok, Başak Akbay, Ercan Erdil ve Yiğit Aksütlü yer alacak. Ayrıca oyunun müzikleri Yavuz Cingöz’e, dramaturjisi Halil Ünsal’a, koreografisi Serenay Oğuz’a, dekor tasarımı Anıl Ateş Işık’a, kostüm tasarımı Deniz Bilgili’ye, ışık tasarımı da Can Tangal’a ait olacak.