Çocuklar ve kadınlar korumasız halde: Faili teşvik ediyorsunuz!

Çözüm üretmekten uzak AKP iktidarının politikaları, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti, istismarı ve cinayeti tetikliyor. İzmir’deki bir okulda çocukları istismar eden görevlilerin serbest bırakılması ve ardından sosyal medyada tepkiler yükselince tutuklanması örneğinde olduğu gibi failler yargı eliyle teşvik ediliyor. Diyarbakır’da kaybolduktan sonra haftalarca bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti örneğinde olduğu gibi emniyet görevini layıkıyla yerine getirmiyor. Devlet kurumlarındaki çürüme bir yana AKP iktidarının şiddeti körükleyen, faile cesaret veren ve ‘kutsal’ aileyi önceleyen açıklamaları eklenince şiddet sarmalı giderek büyüyor.

Bu cezasızlık politikalarının mağdurlarından biri de 8 yaşındaki Şeyma S. Batman’da yaşayan 8 yaşındaki Şeyma S., 7 Ocak’ta evinin yakınlarında ipte asılı halde bulundu. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ‘cinsel istismar’ şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, mikroskobik inceleme yapıldı ve istismar bulgusuna rastlandı. Ardından ek bir inceleme yapılarak bir rapor daha hazırlandı. 26 Nisan 2024’te dosyaya alınan ek raporda tüm adli tıp bulgularına rağmen dosya ‘somut delil yoktur’ denilerek kapatıldı. Bölge halkından edinilen bilgiye göre, Şeyma’nın ailesi çocuğun ipte asılı olduğunu da reddetti. Aile, oyun oynarken asma dalına dolandığı ve o dalın boynunu kestiği yönünde ifade verdi. Tüm bu süreçte hastanede tedavi altına alınan Şeyma S. ise konuşmayı bıraktı, hareket dahi edemez oldu. Üstelik tüm sürece rağmen Şeyma S. yeniden aileye teslim edildi.

AİLE RAPORU REDDEDİYOR

Batman Barosu’ndan Avukat Erkan Şenses, BirGün’e yaptığı açıklamada, soruşturmaya dahil olamadıklarını söyledi. Şenses, “Dosyada gizlilik kararı var. Baro olarak takipsizlik kararını öğrenince dosyayı incelemek istedik. Savcı dosyayı incelememize izin vermedi. Savcının dosyayı inceletmediğini tutanak altına aldık. Ardından savcıyı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet ettik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dosyaya erişebiliyor ancak biz erişemiyoruz. Dosyayı inceledikten sonra gidişata göre savcının kararına itiraz edeceğiz” dedi. Ayrıca Şenses, Şeyma’nın ailesinin tüm raporlara rağmen dosyadaki istismar veya cinayete teşebbüs olduğuna yönelik bilgileri reddettiğini de iletti.

FAİLE CESARET VERDİNİZ

Olayın gelişmeleri ise Diyarbakır’da kaybolduktan sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı akıllara getirdi. Sosyal medyada çocuğa ait olduğu ileri sürülen ve bağlı olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. Çocuk hakları savunucuları, “8 yaşındaki kız çocuğu kendini ipe asmayı bilmez! İpte asılı bulunan ifadesi kabul edilemez! Dosya kapatılamaz! Şeyma sağlıklı bir çocukken konuşamaz ve hareket edemez hale geliyor. İntihar diye kayıtlara geçemez. Bu cezasızlık faile cesaret veriyor” diye tepki gösterdi.

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İKİ BAKANA İSTİSMARI SORDU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, soruşturmanın kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle iki soru önergesi verdi. Kadıgil, Göktaş’a “Bakanlığınız, dosyaya müdahil olmuş mudur? Dosyanın kapatılma kararına Bakanlığınız itiraz etmiş midir? Şu anda konuşamayan hareket edemeyen Şeyma ile ilgili herhangi bir destek sunulmuş mudur? Çocuk aileye hangi güvenle teslim edilmiştir?” diye sordu. Kadıgil, Tunç’a da “Doğruysa cinsel istismar dosyasının kapatılmasının gerekçesi nedir? Ailenin siyasi bağlantıları nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı iddiası doğru mudur?” sorularını sordu.

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KATİLE BAHANE ÜRETMEYİ BIRAKIN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Latif Aydemir’in katillerle ilgili yaptığı açıklama da AKP iktidarının zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Aydemir’in, kadın cinayetlerinde kadınları suçlayarak "Öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerine kadın hakları savunucuları tepki gösterdi. Sol Feminist Hareket “Yaşanan istismar, cinayet kirli zihinlerinizin bir sonucu.” ifadelerini kullanırken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de “‘Öldüren kadar ölen de suçludur’ nerede yazıyor? Bizim yasalarda öyle bir madde olmadığı kesin. Katillere bahane üretmek için mi o koltuklarda oturuyorsunuz?” diye isyan etti. Öte yandan Kırşehir’in Kaman ilçesinde de Fatma Banu Çoban, AKP Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer’in yumruklu saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Çoban, ameliyata alındı. Şiddeti körükleyen ya da uygulayan açıklamaların üstü de AKP’li iki ismin ihracı istenerek kapatıldı.

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HÂLÂ ‘KUTSAL AİLE’ DİYORLAR

Şiddet sarmalı giderek büyürken Bakan Göktaş, kadına yönelik artan şiddete ilişkin konuşarak "Önce aile" dedi. Göktaş ‘sosyal risk haritası’ çıkardıklarını söyleyerek, “Sosyal risk haritası ile hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var bakılacak” dedi. Bakan harita ile her aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirleneceğini savundu.