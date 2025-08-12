Çocuklar yaz tatilini doya doya yaşıyorlar

Ataşehir’de çocuklar, hazırlanan eğlenceli ve öğretici etkinliklerle yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor. Çocuklara eğitici deneyimler sunan etkinlikler, aynı zamanda onlara sıcak yaz günlerinde güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri ideal bir ortam da sağlıyor. Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz etkinlikler kapsamında; Yaz Spor Okulları, Yaz Sanat Okulları, Çocuk Şenlikleri, Yaz Atölyeleri, Çocuk Sinema Günleri ve Parkta Müzik Var etkinlikleri düzenleniyor. Çocukların sanat, spor ve bilimle iç içe büyümelerini sağlayan etkinlikler, onların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimleri için de destek oluyor.

Spor yapmayı seven çocuklar, Yaz Spor Okullarına katılarak yaz tatili boyunca; futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, kick boks ve yüzme gibi çeşitli spor dallarında eğitim alıyorlar. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan derslere katılan çocuklar, spor yapmanın yanında yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşme imkânı da buluyorlar.

Yaz Sanat Eğitimlerine katılan Ataşehirli çocuklar ise; sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleriyle sanat ve kültür dolu bir yaz geçiriyorlar. Çocukların hayal güçlerini geliştiren sanat atölyeleri, onların yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

ATAŞEHİR ÇOCUK ŞENLİĞİ

Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarını yeni nesillerle buluşturan Ataşehir Çocuk Şenliği, yaz dönemi boyunca Ataşehir’in farklı mahallelerindeki parklarda çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Şenlik kapsamında; sek sek, yakan top, ip atlama, minyatür futbol ve halka atma gibi geleneksel sokak oyunlarıyla mahalleler yeniden çocuk sesleriyle doluyor.

Yeni nesillerin farkındalıklarını artırmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, çevre konusunda eğitim ve duyarlılık sağlayan 9 farklı atölye hazırladı. Bu atölyelerle, çocuklara; çevre koruma bilinci, çevre dostu tarımsal üretim, sürdürülebilir enerjiyle doğal kaynakları koruma ve kullanma dengesi uygulamalı olarak anlatılıyor. Ataşehir Belediyesi’nin Ataevlerinde ise çocukların anneleriyle birlikte katılabileceği renkli ve eğlenceli atölyeler düzenleniyor.

Çocukların, yaz akşamlarını daha renkli ve eğlenceli geçirmeleri için düzenlenen “Parkta Çocuk Sinema Günleri” kapsamında, sevilen animasyon ve aile filmlerinin gösterimleri yapılıyor. Farklı mahallelerdeki parklarda kurulan açık hava sinemalarıyla, minikler ve aileleri keyifli bir yaz hatırası yaşıyorlar.

Ataşehirli çocuklar, yaz mevsiminin coşkusunu müzikle birleştiren “Parkta Müzik Var” etkinliklerine de yoğun katılım gösteriyorlar. Ataşehir Belediyesi’nin parklarda düzenlediği konserleri izleyen çocuklar, aileleriyle birlikte açık havada müzik dolu keyifli akşamlar yaşıyorlar. Yaz tatili boyunca devam edecek etkinlikler, çocuklara keyifli zaman geçirmeleri için ideal bir seçenek sunuyor.