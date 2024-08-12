Çocuklar yaz tatilini sinemayla geçiriyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yaz tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri adına çeşitli aktiviteler düzenlemeyi sürdürüyor. İBB, 11 farklı ilçede gerçekleştirdiği Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleriyle 6 bin 550 çocuğa keyifli anlar yaşattı.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İBB Çocuk, 30 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çocuklarla buluştu. İBB, Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleri düzenleyerek çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağladı. Proje kapsamında çocuklara geleneksel Türk gölge oyununun büyülü dünyasını tanıtıldı ve açık hava sinema keyfi yaşatıldı.