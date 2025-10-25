Çocuklar yoksulluk pençesinde

AKP iktidarının sosyal yardım karnesi, Türkiye’deki derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre, Türkiye’deki 20 milyondan fazla yurttaş yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebiliyor. Aralarında gıda ve barınma gibi en temel alanların da yer aldığı sosyal yardım kalemleri, AKP iktidarında milyonlarca insanın sefalete sürüklendiğini ortaya koyuyor. Türkiye’deki derin yoksulluk, çocukları da etkiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de 171 bin 895 çocuğun bakılamadığı için ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

TEMEL İHTİYAÇLARI DAHİ KARŞILANAMIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öngörüleri ise yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin artarak devam edeceğinin kabullenildiğini gösteriyor. Bakanlık, ebeveynlerince en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 2025 yılının sonunda 195 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Bakanlığın 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik öngörüleri ise derin yoksulluğun boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ailesinden koparılma riski bulunan çocuk sayısının 2028 yılının sonunda 200 bine dayanacağı belirtiliyor.

Aile Bakanlığı’nın, “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailesi yanında desteklenen çocuk sayısı” adı altında paylaştığı veriler, 2025-2028 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2025: 195 bin

• 2026: 195 bin

• 2027: 196 bin

• 2028: 197 bin

∗∗∗

SED NEDİR?

SED Projesi kapsamına, “Ailesinin yanında ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocuklar” alınıyor. Proje ile bakanlık, çocuklarının yanlarından alınma riski bulunan aileleri, “Kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla” geçici süreyle ekonomik ve psiko-sosyal destek veriyor.