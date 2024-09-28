Çocuklara değil, Ensar’a koruma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na atanan Ensar Vakfı Muğla eski Şube Başkanı Osman Raşit Akın’ın şikâyetiyle SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın’a iki ayrı soruşturma açıldı.

Eski Ensar Vakfı Şube Başkanı Osman Raşit Akın nisan ayında dekan olarak atandı. Büyük tepki çeken atamanın ardından SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın yaptığı basın açıklamasında, “AKP iktidarının uyguladığı, liyakatten uzak atamalara ve üniversitelerin dini cemaat, tarikat ve vakıfların arka bahçesine dönüşmesine geçit vermeyeceğiz. Bu iktidar döneminde üniversiteler akıl ve bilimden uzaklaştırılarak, orta çağ dogmatizmine döndürülmek isteniyor” dedi.

İTİBARI SARSILMIŞ

Akın ise bu açıklamanın ardından Kargın hakkında suç duyurusunda bulundu. Akın, “Ensar Vakfı’nın kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu ve itibarının sarsıldığını” öne sürdü. Işık hızıyla açılan soruşturmada Kargın’ın ifadesi alındı. Bu gelişmenin ardından Kargın hakkında bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi. 24 Eylül’de yeniden ifadesi alınan Kargın’a, Akın’ın bu sefer de sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikâyetçi olduğu söylendi.

Akın şikâyet dilekçesinde, Kargın’ın sosyal medya hesabındaki “Tavuklarınızı sansardan, çocuklarınızı Ensar’dan koruyunuz. Çocuk tecavüzcülerinin üniversitede ne işi var” şeklindeki paylaşımı nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

ATAMAYI ELEŞTİRDİK

Kargın ifadesinde, “Ben SOL Parti Muğla İl Başkanıyım. Kimseye hakaret etmedik, sadece eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Liyakat sahibi insanların kamu kurumlarında görev almasını istiyoruz. Hakkımda şikâyette bulunan Osman Raşit Akın, daha önce Ensar Vakfı’nın Muğla Şube görevlisiydi. Akın’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na atandığını öğrenince liyakatsiz atamayı demokratik hakkımız dahilinde eleştirdim” dedi.

Ensar Vakfı’nın Karaman'daki yurtlarında, 45 çocuk, bir öğretmen tarafından cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Olay, 2016 yılında bir çocuğun yaşadıklarını psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. İstismarın duyulmasının ardından, cinsel istismara maruz bırakan Muharrem Büyüktürk tutuklanarak, 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu skandala rağmen iktidar Ensar Vakfı’na destek vermeyi sürdürdü.