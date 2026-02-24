Çocuklara “Erdoğan’a hakaret” sorusu: Yusuf Tekin’den açıklama

İzmir’de bulunan Tevfik Fikret Okulları’nda cuma günü (20 Şubat) yaşanan müfettiş denetiminde çocuklara "Din dersinde ders işleniyor mu?", "Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?", "Din denilince ne anlıyorsun?" ve "Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?" gibi sorular sorulduğu ortaya çıktı.

Veliler uygulamaya tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den konuya ilişkin açıklama geldi.

"RUTİN BİR DENETİM"

Yandaş a Haber'e konuşan Tekin şunları söyledi: "Bu bahsi geçen okulla ilgili bize şikâyet geldi. Müfettişlerimiz gidip denetim yaptı. Bu denetim yapılırken çocuklar psikolojik olarak etkilenmesin diye onlar da ilgili rehberlik servisi tarafından dinlenir. Bu hassasiyete uyularak denetlenir. Biz bütün kurumlarımızı bu anlamda rutin olarak zaten denetliyoruz. Bu okulda da böyle bir şikâyet geldiğinde bu sadece bu okulda olması gerekmiyor, bize böyle bir şikâyet geldiğinde doğrudan müfettişlerimiz gider ve ilgililerle bu anlamda konuşur, görüşmeler yapar, nihayetinde raporunu tutar, raporuna göre de yaptırım uygularız. İzmir'deki olayda da biz bunu yaptık."

Yapılan işlemin rutin bir denetim olduğunu ifade eden Tekin, "Yaptığımız şey gayet doğal, Millî Eğitim Bakanlığının düzenleyici pozisyonundan hareketle yaptığımız bir denetimdir" ifadelerini kullandı.