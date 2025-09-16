Çocuklara gıda desteği

Balıkesir’deki hiçbir çocuğun okula aç gitmemesi için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin etkilerini hafifletmek adına dar gelirli ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez başlattığı öğrencilere yönelik beslenme desteğini gelen yoğun talepler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor. Hazırlanan beslenme paketleri öğrencilerin evlerine ulaştırılıyor.

Akın, “2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Evlatlarımız okullarına gönül rahatlığıyla gitsin, sağlıklı ve dengeli beslenebilsin diye geçen yıl başlattığımız beslenme paketi desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Dar gelirli ailelerimizin yükünü bir nebze de olsun hafifletmek, çocuklarımızın sağlıklı gıdaya erişebilmelerini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak evlatlarımızın beslenme çantalarını dolduruyoruz. Benim önceliğim her zaman evlatlarımız. Onların mutluluğu, sağlığı için tüm imkânlarımızı seferberdir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen beslenme paketi desteği, gelen yoğun talepler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca uzman diyetisyen kontrolünde protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre hazırlanan beş günlük beslenme paketlerinde sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyve suyu gibi temel besinler bulunuyor. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hazırlanan paketler, her hafta başında öğrencilerin evlerine teslim ediliyor.

AİLELER DE ÖĞRENCİLER DE MEMNUN

Akın’ın Beslenme Paketi Desteği Projesi sayesinde 1. ve 4. sınıflar arasında eğitim öğretim hayatlarına devam eden ilkokul çağındaki öğrenciler, sağlıklı gıdaya erişim sağlayabiliyor. Gelişim çağındaki çocukların sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarında da başarılarının artmasını sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin beslenme desteği aileleri sevindirdi. Beslenme paketi desteğinden faydalanmak isteyen aileler 444 40 10 iletişim numarası üzerinden Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’ni arayıp kayıt oluşturabiliyor. Ailelerin çocukları için beslenme paketi desteği talebi uzman sosyologların yaptığı incelemelerin ardından evlerine teslim ediliyor.