Çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Yatağan’da hizmet veren 4 gündüz bakımevi çocukları geleceğe hazırlıyor. Bunun yanı sıra, Bodrum Belediyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Çırkan, Konacık ve Gümbet’te bulunan Gündüz Bakımevleri ile birlikte yakın zamanda hizmete giren gündüz bakımevi sayısı 7’ye yükseldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki dönemde Seydikemer, Kavaklıdere, Marmaris, Milas ve Ula ilçelerinde de yeni gündüz bakımevleri açmayı planlıyor.

Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden sorumlu eğitim koordinatörü Naz Yıldırım, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde; Fethiye, Menteşe, Yatağan ve Ortaca ilçelerimizde Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Bodrum Konacık’ta ise Anaokulumuz hizmet vermektedir. Kurumlarımızda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini düşünerek ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerin öğrencilerinin öncelikli olarak kayıtlarının yapılması hedeflenmektedir. Kreş ve Gündüz Bakımevlerimizde öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmek için yabancı dil, yaratıcı drama, satranç, robotik kodlama, müzik, jimnastik ve dans gibi branş derslerimiz mevcuttur. Bu branşlar öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Muğla’nın her ilçesinde gündüz bakımevlerimizin sayısını artıracağız. Bu kapsamda açılması planlanan Gündüz Bakımevlerimizin Seydikemer, Kavaklıdere, Milas, Marmaris ve Ula ilçelerimizde projeleri devam etmektedir” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündüz bakımevleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Çocuklarımız, hem ailelerimizin hem de kentimizin en kıymetli emaneti. Onların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda yetişmeleri için Emin Eller Gündüz Bakımevleri’ni yaygınlaştırıyoruz. Bu yatırımlar sadece çocuklarımıza değil, aynı zamanda kadınların iş ve sosyal hayata katılımına da büyük katkı sağlıyor. Seçim döneminde gündüz bakımevlerini yaygınlaştıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 yıllarında da yeni gündüz bakımevleri açarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”