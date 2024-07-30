Çocuklara hacamat yapılmasına tepki: "Çocuklar istismar ediliyor"

İstanbul Tabip Odası ve Türk Pediatri Kurumu, çocuklara hacamat yapılmasına tepki gösterdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Hem Medeni Kanun’da hem de BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ‘çocuğun üstün yararı’ ilkesi çerçevesinde çocuğa hacamat uygulaması “çocuk istismarı” olarak kabul edilmelidir" dedi.

İstanbul Tabip Odası ve Türk Pediatri Kurumu, çocuklara hacamat yapıldığının ortaya çıkmasının ardından dün basın toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası’nın Cağaoloğlu’ndaki binasında gerçekleştirilen açıklamada hacamatın çocuk istismarı olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde giderek artan sıklıkta bebek ve çocuklarda hacamat uygulaması ile ilgili mesajlar ile karşılaşıyoruz. Erişkinlerin bu riskleri göze alarak bu tip tedavilere yönelmeleri, tartışmalı da olsa bu uygulamalardan şifa/fayda beklemeleri kişisel tercih olarak kabul edilebilir. Ancak bebeklerde ve çocuklarda bu uygulamaların bilimsel açıdan kesinlikle yeri bulunmamaktadır. Çocuk hakları bakımından değerlendirildiğinde ise, hem Medeni Kanun’da hem de BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ‘çocuğun üstün yararı’ ilkesi çerçevesinde çocuğa hacamat uygulaması “çocuk istismarı” olarak kabul edilmelidir.”

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARLARA YOL AÇAR"

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ise bilimsel dayanağı olmayan söylemlerin çocukları olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Çokuğraş şunları söyledi: “Son dönemde başta hacamat olmak üzere, bilimsel etkinliği ve güvenliği kanıtlanmamış yöntemlerin, gerekli onam ve etik süreçler tamamlanmadan, uygulandığını görmekteyiz. Bu tip uygulamaların çocuklara geri dönüşü olmayan hasarlara yol açması kaçınılmazdır. Çocuk hekimleri olarak, bize emanet edilen çocuklarımızı her türlü olumsuz etkiden korumak en önemli görevimizdir. Asıl olarak bir çocuk istismarı olan, etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemlerin çocuklarda uygulanmasına her zaman karşı çıkarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız.”