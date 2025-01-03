Çocuklara Kabe maketi tavaf ettirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘‘Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklaması hafızalardaki yerini korurken ortaokul öğrencilerine Kabe maketi tavaf ettirildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Siteler Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencilerine Kabe maketi tavaf ettirildiği ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı okul yönetimi, 'uygulamanın müfredatta yer aldığını' öne sürerek, “Matematik öğretmeni dersini nasıl işliyorsa din kültürü öğretmeni de aynı şekilde işliyor. Dersini anlatan bir öğretmen nasıl engellenebilir” dedi.

Öte yandan Kabe maketi tavaf ettirilen çocukların görüntülerinin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından çekildiği bildirildi.