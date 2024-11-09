Çocuklara kanca attılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) devlet koruması altındaki çocukları rahat bırakmıyor. 5 Ekim'de İstanbul'da koruma altındaki lise öğrencisi kız çocukları TÜGVA'nın Sarıyer Marmacık'ta gerçekleştirdiği kampa götürülürken şimdi de kampın ikincisinin gerçekleştirileceği ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 8 çocuk evine gönderilen resmi yazı BirGün ulaştı. Gönderilen yazıda, "Daha önceki organizasyona katılan çocukların katılımı ön plandadır fakat kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında olan tüm çocuklar davet edilmektedir" denildi. Tüm kurumların dün saat 16.30'a kadar katılacak öğrencilerin ve eşlik edecek personelin bilgilerinin eksiksiz bir şekilde doldurularak iletmesi gerektiği belirtildi. Kampın yatılı olması nedeniyle çocuklar için psikolog ve sosyal hizmet uzmanından onay alınması istendi.

5 Ekim'de gerçekleştirilen kampta kurumlara gönderilen yazıda ise şu ifadeler yer almıştı: "Düzenlenecek olan kamp etkinliğinin program akışında çocuklar için kazanımlar yer alıyor."

Koruma altında olan çocukların protokol yoluyla teslim edildiği diğer gerici vakıf ve dernekler şöyle:

• Nakşibendi Muradiye Kültür Vakfı

• Menzilci Beşir Derneği

• Nurcu Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı

• Dünya Yetimler Vakfı

• Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği

• Huzurlu Aile ve Yaşam Derneği

• İbrahim Çeçen Vakfı

• İHH

• İnsan Vakfı

• Minik Kalpler El Ele Derneği

• Muhafazakâr Demokrat Düşünce Topluluğu Derneği

• Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği