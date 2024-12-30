Çocuklara kefenlerle gösteri yaptırdılar

Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen tartışmalı uygulamalar devam ediyor. 18 Aralık’ta “Arapça Günü Etkinliklerinde” çocukların ellerine silah verilerek IŞİD kostümü giydirdiklerin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ardından bu defa Manisa Kula Jeopark Ortaokulu’nda düzenlenen gösteride sahnede kanlı kefen sergilendi. Kanlı kesik kol ve bacak maketlerinin de kullanıldığı gösteride çocukların ellerine oyuncak silahlarda verildi.

TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek’in gündeme getirdiği gösteriye, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan Vekili Mahmut Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Kula Müftü Vekili Murat Alak ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Demirci de katıldı. Bebek, “Milli Eğitim Bakanlığının ucube ÇEDES projesinin çağ dışı, laiklik ve pedagoji karşıtı etkinlikleri sabrımızı zorluyor” dedi.

Bebek, “ÇEDES artık çocuklarımız için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. ÇEDES kapsamında çocuklarımıza kan, vahşet, ölüm, tabut, kefen silah temalarıyla değer öğrettiğini iddia edenler çocukların ruhsal sağlığı ve gelişiminde geriye dönülmesi imkânsız tahribatlar oluşturmaktadır” diye konuştu.

VELİLER BU DURUMA KARŞI ÇIKSIN!

Artık velilerin, çocuklarını MEB’den koruma sürecine girdiğini belirten Bebek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Çocuklarınızın duygusal ve psikolojik gelişimine zarar verecek bu tür uygulamalara karşı çıkın, tepki gösterin. Eğitimin dinselleşmesi ve laik eğitime saldırı derken ÇEDES artık başka bir boyuta geçmiştir. Bu boyut, çocuklarımızın ruh sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Bu sergilenen tiyatroda Noel’i simgeleyen çam ağacını sahneye koyup, hemen yanına ‘Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır’ ayetini yazarak, ülkemizde Noel’i kutlayan Hristiyan ve Yahudileri, yani kendi yurttaşlarımızı, ötekileştirmeniz, Filistin müsameresine yılbaşını alet etmeniz toplumsal barışa zarar vermekten başka bir şey değildir.”