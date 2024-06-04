Çocuklara nefes aldırmıyorlar

Ülkede öğrencilere yönelik baskı ve engellemeler gün geçtikçe daha fazla artıyor. Gerici ve baskıcı uygulamalar karşısında nefes alamayacak duruma gelen öğrenciler ise her şeye rağmen boyun eğmiyor.

AKP hükümeti ile birlikte son dönemde daha da artan yasaklar gençleri nefes alamaz hale getirdi. Festival yasaklarının ardından üniversitelerin bahar şenlikleri de engellendi. Öğrencilere çeşitli gerici uygulamalar dayatıldı ve son olarak dışarıda etkinlik yapması da yasaklandı.

OKUL DIŞI ETKİNLİKLERE YASAK

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri yapılmasına izin verilmeyecek, planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak düzenlenecek.

CUMA NAMAZI NEDENİYLE DERS İPTAL

İstanbul Haliç Üniversitesi yönetiminin gerici uygulamalarına karşı öğrencilerin tepki ve eylemleri devam ediyor. Her yıl yapılan bahar şenliği Rektör Nihat İnanç tarafından Gazze’de yaşanan soykırım gerekçe gösterilerek iptal edilirken AKP Grup Başkan Vekilinin oğlunun düğünü için üniversite konferans salonu tahsis edilerek salon süslendi. Düğün için yer tahsisi yapan yönetim, Tiyatro Bölümü öğrencilerine prova yapmaları için yer olarak kütüphaneyi adres gösterdi. Öğrenciler, sadece bahar şenliklerinin iptal edilmediğini, üniversitede birçok gerici uygulamanın da hayata geçirildiğini söylüyor. Ayrıca her cuma saat 12.00-14.00 arasında cuma namazı gerekçesiyle derslerin iptal edildiğini belirtti.

SINAVA KURAN İLE HAZIRLIK

Ankara Mamak’ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü LGS’ye girecek öğrenciler için ÇEDES kapsamında Kuran tilaveti, namaz, dua etkinliği düzenledi.

ODTÜ’DE DEVRİM YASAĞI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü attığı bir mail ile Bahar Şenliğinin iki güne indirileceğini ve Devrim Sahnesi’nin şenlik programında yer almayacağını duyurdu. Kararı kabul etmeyen öğrenciler kalabalık bir grupla rektörlüğe yürüdü. Rektörlüğün geri adım atmaması sebebiyle, öğrenciler festivallerini kendileri düzenledi.

İNEK BAYRAMI’NA YASAK

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, SBF’nin geleneksel İnek Bayramı kutlamalarına dair kortej oluşturulmaması, konserin yasaklanması, inek duası okunmaması, bayramın haftasonuna alınması ve dışarıdan katılımın yasaklanması kararını aldığını duyurdu.