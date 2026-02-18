Çocuklara Ramazan çizelgesi dağıtıldı

İlayda SORKU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "Ramazan Genelgesi" kapsamında tüm kademelerde başlattığı “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinliklerine tepkiler sürüyor. Bunun son örneği İstanbul Çekmeköy'deki Hatice Mehmet Ekşioğlu Ortaokulu'nda yaşandı. Okulda öğrencilere Ramazan çizelgesi dağıtılırken çocuklardan tutukları oruç, kıldıkları namaz, verdikleri sadaka, gittikleri teravih ve Kuran okuma sayılarını tutmaları istenildi. Ayrıca öğrencilere oruçlarını açarken edecekleri duaların yazılı olduğu kâğıtlar dağıtıldı.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, MEB’in okullara gönderdiği genelgenin ‘‘kanunsuz ve dayanaksız emirler silsilesi içerdiğini’’ söyeledi. Çalık, ‘‘Genelge Anayasa’nın birçok maddesine aykırı. Bu gerici faaliyetin dayanağını oluşturmaya çalışmışlar ancak buna rağmen dayanaklandıramamışlar" dedi. Çalık özetle şu ifadeleri kullandı: "Bu diğer inançları yok sayan bir faaliyet ve dolayısıyla yazının derhal geri çekilmesi gerekiyor. Fakat toplumsal muhalefet bu gidişatı engelleyemezse önümüzdeki dönemde gerici saldırılar yalnızca eğitim alanıyla sınırlı kalmayacak."

∗∗∗

ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİLMİŞ!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara gönderilen Ramazan genelgesine ilişkin dün açıklamalarda bulundu. Genelgenin Anayasa’ya aykırı olmadığını ileri süren Tekin, "Bunu bu şekilde sunmanın cehaletten başka hiçbir açıklaması yok. Eleştirilerin elle tutulur hiçbir tarafı yok. Okullarımızda Noel ağaçları süslenirken bu kişilerin sesinin çıkmasını beklerdim. Kültürümüze Noel nereye oturuyor? Bunu söylemelerini beklerdim" dedi. Öte yandan Tekin yaptığı açıklamada "Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Tekin bu konuda alan araştırması yaptıklarını kaydetti.