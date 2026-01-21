Çocuklara sosyal medya kısıtlaması masada: Dünyada bir ilk başlıyor

Britanya'da çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasının etkilerini inceleyecek öncü bir araştırmanın başlatılacağı açıklandı. Bu adım, dünyanın dört bir yanındaki siyasetçilerin konuya ilişkin yeni düzenlemeleri tartıştığı bir dönemde geldi.

Aralık ayında Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan ilk ülke olmuştu.

The Guardian'da yer alan habere göre aralarında Britanya'nın da bulunduğu birçok ülkede hükümetler benzer bir adım atmaları yönünde baskı altında.

Uzmanlar sosyal medyanın bazı yönlerinin çocukların çoğu için zararlı olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtse de sağlıklı çocuklar genelinde sosyal medyada geçirilen sürenin sınırlandırılmasının etkilerini inceleyen geniş ölçekli deneysel bir çalışma bugüne kadar yapılmadı.

İLK ÇALIŞMA OLACAK

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Amy Orben, çalışmanın eş lideri olarak, “Bu araştırma, bu soruya yanıt aramaya çalışan dünyadaki ilk çalışma olacak” dedi.

Orben ve ekibi, Batı Yorkshire’daki Bradford kentinde bulunan 30 ortaokulda, 8, 9 ve 10. sınıflarda okuyan yaklaşık 4 bin öğrenciyi kapsayan bir çalışma yürütmeyi planlıyor.

Çalışmaya katılan tüm öğrencilerden ruh sağlıkları, uyku düzenleri ve arkadaşlık ilişkileri gibi alanları kapsayan bir başlangıç anketi doldurmaları ve ana kullandıkları cihaza araştırma uygulamasını indirmeleri istenecek.

FARKLI YÖNTEMLER UYGULANACAK

Her okulda her sınıf düzeyi, rastgele olarak iki gruptan birine atanacak: Bir grupta uygulama yalnızca öğrencilerin sosyal medya kullanımını kaydedecek, diğer grupta ise TikTok, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Reddit, YouTube ve Snapchat gibi uygulamalara erişim günde bir saatle sınırlandırılacak. Ayrıca saat 21.00 ile 07.00 arasında sosyal medya yasağı uygulanacak.

Araştırma ekibi, özellikle aynı sınıf düzeyindeki tüm öğrencilerin aynı uygulamaya tabi tutulmasının kritik olduğunu vurguladı.

Prof. Orben, “Bir ergenin sosyal medyasını elinden almakla, onun tüm arkadaş grubunun sosyal medyasını belirli bir süreliğine kısıtlamak arasında çok farklı etkiler ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

2027'DE SONA ERECEK

Araştırma kapsamında WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına kısıtlama getirilmeyecek. Araştırmacılar, bu uygulamaların aile içi iletişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Altı haftanın sonunda öğrenciler ikinci bir anket dolduracak. Nisan ayında başlayacak pilot sürecin ardından, asıl çalışmanın ekim ayında başlatılması ve ilk sonuçların 2027 yazında açıklanması bekleniyor.

Bu gelişme yaşanırken, İngiltere Lordlar Kamarası üyeleri, John Nash tarafından çocukların refahı ve okullar yasasına eklenmesi önerilen ve çocukların sosyal medya kullanımına tamamen yasak getirilmesini öngören bir değişikliği oylamaya hazırlanıyor.

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN DESTEK

Değişiklik, bazı İşçi Partisi mensubu lordlar tarafından da destekleniyor. Lordlar Kamarası’ndan geçmesi halinde teklif Avam Kamarası’nda görüşülecek. Kısa süre önce 61 İşçi Partili milletvekili, başbakana mektup yazarak sosyal medya yasağının hayata geçirilmesini talep etmişti.

Teknoloji Bakanı Liz Kendall ise salı günü milletvekillerine yaptığı açıklamada, hükümetin konuya ilişkin istişare sürecinin yalnızca birkaç ay süreceğini ve yaz aylarına kadar net bir tutum belirleneceğini söyledi.

Bradford Sağlık Veri Bilimi Merkezi Direktörü ve çalışmanın eş liderlerinden Dr. Dan Lewer, “Katılımcıların kaygı düzeyleri temel ölçütümüz. Ayrıca depresyonla da yakından ilgileniyoruz” dedi.

Lewer, hangi uygulamaların ne zaman kullanıldığı, uyku düzeni, zorbalık deneyimleri, arkadaşlar ve aileyle geçirilen zaman ile gençlerin kendilerini akranlarıyla nasıl kıyasladıkları gibi başlıkların da inceleneceğini belirtti.

“Kararı verecek olanlar siyasetçiler” diyen Orben sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim görevimiz, mevcut zaman dilimi içinde ulaşabileceğimiz en nitelikli bilimsel kanıtı ortaya koymak.”