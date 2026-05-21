Çocuklara TCK 299-301 dosyası: Ders yok ceza var

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, gençlere özel bölüm ayırdı. AKP hükümetlerinin gençleri anlamaya çalıştığını savunan Erdoğan, “Gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Gençleri anlamaya çalıştık. Ders vermek yerine gençlere kulak verdik” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının verileri ise 18 yaş altındaki yüzlerce çocuğun, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldığını ortaya koydu. Yalnızca, 2023- 2025 döneminde 3 bine yakın çocuk hakkında TCK 299-301 maddeleri kapsamında soruşturma dosyası açıldığı görüldü.

DERİN BASKI

Türkiye’de Temmuz 2018’de yaşanan rejim değişikliğinin ardından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299’uncu ve 301’inci maddeleri kapsamındaki yargılama dosyası sayısı çarpıcı şekilde arttı. TCK’nin, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu da kapsayan maddeleri kapsamında her yıl binlerce kişinin hâkim karşısına çıkarıldı.

Türkiye’de, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” gerekçesiyle çok sayıda yazar, gazeteci, yurttaş ve siyasetçi hakkında TCK 299 ve TCK 301 maddeleri uyarınca davaya maruz kaldı. Adalet Bakanlığı’nın verileri, “İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden ikisi” olarak nitelendirilen TCK 299 ve TCK 301 maddeleri uyarınca yargılananlar içinde yüzlerce çocuğun da yer aldığını gözler önüne serdi.

BİNLERCE ÇOCUK

2023 yılında 972 çocuk hakkında TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarında dosya açıldığı belirtildi. Hakkında TCK 299 ve 301 kapsamında dosya açılan çocuk sayısı, 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla 934 ve 859 olarak gerçekleşti. Hakkında, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu da kapsayan ceza maddeleri kapsamında 2023-2025 döneminde dosya açılan toplam çocuk sayısı ise 2 bin 765 oldu.

2025 yılında, TCK 299 ve TCK 301 uyarınca açılan dosyalar nedeniyle 309 çocuk ise ceza mahkemelerinde yargılandı. Yargılamaların arından, “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği ya da “Hükümeti aşağıladığı” gerekçesiyle yüzlerce çocuk hüküm giydi.

2025 yılında, TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında hakim karşısına çıkarılan 55 çocuk hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2025’te 152 çocuk hakkında, “TCKK 299-301’e muhalefetten” verilen cezalar, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulaması uyarınca ertelendi.

YENİ YÖNTEMLER VURGUSU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında dikkat çeken başka açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, "Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Biz bu hareketin içinde doğduk, büyüdük, vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık" dedi. Erdoğan, ayrıca, süreç hakkında "İttifak ortağımızla yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz" sözlerini kullandı. Çözüm sürecine ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı’yla yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız MHP ile el ele, omuz omuza verecek her metrekaresinde huzurunun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye’yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.”