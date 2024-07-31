Çocuklara yaşam hakkı tanınmıyor

Ülkede son 6 ayda en az 343 çocuk önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdi. FİSA’nın raporu ölümlerin büyük bir kısmının devletin ihmalleri ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

Birgül BİRBEN

Ülkede her yıl yüzlerce çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını yitirmeye devam ediyor. FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin hazırladığı “Çocuğun Yaşam Hakkı” raporuna göre, ülkede son 6 ayda önlenebilir nedenlerle en az 343 çocuk yaşamını yitirdi. Raporda hayatını kaybeden 343 çocuğun; 198’inin oğlan, 98’inin kız ve 47’sinin ise cinsiyetinin tespit edilemediği belirtildi.

Rapora göre, ülkede Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında yaşanan çocuk ölümlerinin büyük bir kısmı devletin ihmalleri ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu meydana geldi. Söz konusu ölümlerin devlet tarafından ve devletin ihmali sonucu gerçekleştirildiği vurgulandı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında en fazla çocuk yaşam hakkının ihlal edildiği iller sırasıyla İstanbul, Urfa ve Bursa oldu.

Devletin negatif yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu 34 çocuk hayatını kaybetti. Bu ölümler, kamu görevlilerinin doğrudan ve dolaylı ihmaline bağlı olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerinin doğrudan ihmali sonucu; zırhlı araç/kolluk görevlisi tarafından ezilme, çarpma sonucu 1, mayın ve çatışma atıklarının patlama sonucunda ise 1 çocuk yaşamını yitirdi.

DEVLET İHMALİNDE 309 ÇOCUK ÖLDÜ

Kamu görevlilerinin ihmali sonucu gerçekleşen ölümler de şu şekilde sıralandı:

Bakım hizmeti alırken: 2

Eğitim hizmeti alırken: 7

Orman yangınlarında: 2

Sağlık hizmeti alırken: 13

Sınır geçişi sırasında: 7

Yerel yönetim hizmeti alırken: 1

FİSA’nın raporuna göre, devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda son 6 ayda önlenebilir nedenlerle 309 çocuk hayatını kaybetti. Buna göre; 32 çocuk intihar, 8 çocuk bireysel silahlanma, 1 çocuk karşıt gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybederken 17 çocuk ise şüpheli biçimde yaşamını yitirdi. Raporda önlenebilir ölümlerde şiddet sebebiyle 23, ihmalden 195 ve iş cinayetleri sonucu 33 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

33 çocuğun iş cinayetleri nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekilen raporda, “Uzun saatler ve kötü koşullarda çalıştırılan çocukların 11’i iş yerinde gerçekleşen olaylar, 22’si ise çalıştırıldıkları yerlerdeki ihmaller sonucu yaşamını yitirdi” denildi. Buna göre iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların en az 3’ü Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM), 7’si mevsimlik tarım işçisi ve 1’i ise motokurye olarak çalıştırılıyordu.

Aynı zamanda ocak ve haziran döneminde en az 33 mülteci çocuk yaşamını yitirdiği belirtilen raporda en çok yaşam hakkı ihlalinin sınır geçişi sırasında yaşandığı aktarıldı. Raporda mülteci çocukların yaşam hakkının ihlal edildiği alanlar; iş cinayetleri, ev içi şiddet, ev içi kaza, şüpheli ölümler, trafik kazaları olarak yer aldı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞ CİNAYETİNDE ÖLDÜ

Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle ucuz iş gücü olarak güvencesiz işlerde çalıştırılan çocuklar, iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. Kayseri'de 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Samet Ceyran, hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceyran'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHMAL HAYATTAN KOPARDI

Rapora göre devletin ihmali sonucu yaşanan yaşam hakları ihlallerinin bir kısmı şu şekilde:

ŞİDDET

• Çocuk cinayetleri: 6

• Ev içi şiddet: 4

• Toplumsal cinsiyet temelli şiddet: 9

• Akran şiddeti: 4

İHMAL

• Ev içi kaza: 28

• Kentsel ve kırsal alanda: 44

• Trafik kazası: 95

İŞ CİNAYETLERİ

• Çocuk işçi ölümleri: 22

• İşyeri kazası: 11