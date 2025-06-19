Çocuklara yıldızlar altında tiyatro şöleni

Mahir KANAAT

Kadıköy Belediyesi’nin 23 yıldır düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 20 Haziran’da başlıyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek festivalde her akşam saat 21.00’de farklı bir çocuk oyunu ücretsiz sahnelenecek.

Festivalin açılışı, 20 Haziran'da Selin Cankı Ceylan’ın yazdığı ve Serin Öztoprak’ın yönettiği “Önüm Arkam Duygularım Sobe” adlı oyunla başlıyor.

İki hafta sürecek festival boyunca çocuklar müzikli gösterilerden çevre temalı interaktif oyunlara, klasik masal uyarlamalarından bilim insanı Nikola Tesla’nın öyküsüne kadar pek çok farklı konuyu işleyen oyunla buluşacak.