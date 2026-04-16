Çocuklarda artan şiddet alarmı: Toplumsal kırılma yaşıyoruz

Antalya’da düzenlenen 61. Türk Pediatri Kongresi, son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan kanlı saldırıların yarattığı toplumsal sarsıntının gölgesinde başladı.

Türk Pediatri Kurumu’nun “Umudun adı: Çocuk” temasıyla gerçekleştirdiği kongrede konuşan uzmanlar, çocuklarda artan şiddetin artık bireysel olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek “Toplumsal bir kırılma yaşıyoruz. Şiddetin kökenini bilimsel olarak analiz etmek zorundayız” dedi.

Yaklaşık 2 bin 200 pediatri uzmanının katıldığı kongrede çocuk sağlığını ilgilendiren bilimsel başlıkların yanı sıra, şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Maraş ve Urfa Siverek’te yaşanan saldırıların yalnızca bireysel suçlar olarak görülemeyeceğini belirterek “Bu saldırılar sadece çocukları hayattan koparmıyor, toplumun geleceğini de yaralıyor. Şiddetin kökenini bilimsel olarak analiz etmek zorundayız” dedi.

BİREYSEL SİLAHLANMA

Denetimsiz silahlanmaya dikkat çeken Kasapçopur, çocukların şiddetle değil eğitim, sanat ve bilimle buluşması gerektiğini vurguladı. Kasapçapur, şunları söyledi:

“Gerçekten denetimsiz ortaya çıkan silahlanmanın durdurulmasını istiyoruz. Çocuklar elde silahla değil kitapla, sanatla dolaşmalılar. Bu tip mafyatik olayların özendirilmesi şiddeti körüklüyor. Burada RTÜK’ü göreve davet ediyoruz. Mafyanın kutsandığı dizilerin gözden geçirilmesi, bunların yaşamın dışına çıkarılması gerekiyor. Sadece fiziksel değil sözel şiddetten mutlaka kaçınarak yaşam sürdürmek istiyoruz. Dijitalleşen dünyada özellikle dijital oyunların çocuklara sadece şiddet aşıladığını görmekteyiz. Onlar can aldıkça oyun kazanıyorlar, bu tip oyunlarla ilgili sorunlar aslında evrensel. Bundan korunulması gerekiyor.”

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Burak Doğangün ise şiddet içerikli dijital oyunların çocukların gerçeklik algısını zayıflatabileceğini belirtti. Doğangün, değerler sistemindeki aşınmaya dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çocuklar sorunlarla baş etmeyi çevresinden öğrenir. Değerlerin eridiği bir toplumda yaşamın anlamı da zayıflıyor. Bu tür saldırılar yalnız bireysel değil, toplumsal bir sorunun göstergesidir.”

ŞİDDET OLAĞANLAŞTI

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ise şiddetin gündelik yaşamın parçası haline geldiğine dikkat çekti:

“Ekranlardan üzerimize adeta şiddet boca ediliyor. Çocuklar sürekli ölüm ve saldırı görüntüleriyle büyüyor. Bu tabloyu değiştirmek için medya politikalarının yeniden ele alınması gerekiyor.”

ŞİDDETİ KADINLAR DURDURACAK

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş da şiddeti kadınların durduracağını söyledi. Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, çocukların dijital ortamlara “oyalansın” diye yönlendirilmesinin uzun vadede ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.