Çocuklardan elinizi çekin

Isparta’da öğrenciler ve aileleri, polis tarafından telefonla aranarak eylemlere katılmamaları yönünde uyarıldı. Veliler, “Gözdağı vermeyin, çocuklarımız üstünden elinizi çekin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde devam etti. Türkiye’nin birçok ilinde gençler sokağa çıktı. Isparta’da da üniversite öğrencileri protestolara katıldı. Ancak eylemlere katılan öğrenciler ve aileleri, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla aranarak uyarıldı.

BirGün’e konuşan öğrenci velilerden biri, “Çocuğum demokratik hakkını kullanmak için eylemlere katıldı. Geleceği için oradaydı. Yasadışı hiçbir şey yapmadı. Polisin bu yaklaşımını kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler” dedi.

Bir başka veli ise, “Korkutmaya çalışıyorlar. Bu ülkede söz söyleme hakkı gençlerden esirgenirse, kime kalacak? Evladım geleceği için sokakta. Devletin görevi gözdağı vermek değil, çocuklarımızı korumaktır” diye konuştu.

Üçüncü veli ise “Çocuklarımızı örgütlerle ilişkilendirerek korkutmak istiyorlar. Ama biz korkmuyoruz. Çocuklarımızı da kendi gelecekleri için mücadele ettikleri için destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.