Çocukları karanlığa çeken tarikatlardan kurtulmalıyız

İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde, kaçak olarak inşa edilen tarikat yurdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi, suç duyurusunda bulunmadan önce Karşıyaka Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Burada konuşan Meclis Sözcüsü Emel Diril yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'da da açıkça dinin istismar edilemeyeceği yazılmış. Fakat gençlere, çocuklara reva gördüklerini yasalarla açıklayamıyoruz. Bu suç duyurusunun öncesinde mahallede yürüyüş ve basın açıklamaları da yaptık. Çiğli halkı tarikat yurdunun kapısına mühür vurdu. O zamandan bu zamana mücadeleye devam ediyoruz. Bugün hukuki ayağını da başlatarak, tarikata yapı izni verenler, projesinde, planlamasında yer alanlar, Milli Eğitim'den işletme onayı verenler hakkında görevlerini kötüye kullanmak suçundan suç duyurusunda bulunduk. Çocukların sesini yükseltmek için çağrı yapıyoruz. Çiğli, Aladağ olmasın diyoruz. Denetimsiz ve çocuklarımızı bir karanlığın içine çeken bu tarikatlardan kurtulmak zorundayız. Tarikatlar, patronlar ve siyasi iktidarla olan ilişkilerinden kaynaklı bir suç örgütü ve geldikleri düzeyi Narin cinayetinde gördük" diye konuştu. Açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunuldu.

Güzeltepe Mahalle Meclisi adına konuşan Faruk Demir ise mahallede tarikat yurduna geçit vermeyeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Vakıf, dernek adıyla mahallelere girmeye çalışan bu tarikatların, suç örgütü olduğunu söylüyoruz. Geçmişlerini biliyoruz. Çocuk düşmanlıklarını, çocukların hayatını nasıl kararttıklarını biliyoruz. Bizim mahallemizin tarikatlara, onların yurduna ihtiyacı yok. Bizim mahallemizin ücretsiz kreşlere, yaşam alanlarına ihtiyacı var. Çocukların kendini geliştirebileceği sosyal tesislere ihtiyacı var. Biliyoruz ki mahallemize sahip çıkmazsak, çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu tarikatlar daha da palazlanır. Çocuklarımıza sahip çıkalım.”