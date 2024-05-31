Çocukları karanlığa teslim etmeyeceğiz

Haber Merkezi

Ankara Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni gerçekleştirdiği açıklamayla protesto etti.

Yapılan açıklamada, "Bu müfredatla: Tek dini, tek mezhebi ve tek milleti dayatacaksınız; buna da yerli ve millî diyeceksiniz. Okullara manevi danışmanlar olarak atadığınız imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu hocalarıyla çocuklarımıza cami avlusu ve mezar temizliği yaptıracak; buna da çevre diyeceksiniz. Kanaat, şükür, iffet, mahremiyet gibi değer yargılarınızı yüceltecek buna da ÇEDES diyeceksiniz. Modeliniz, bir halkın eğitim yoluyla nasıl karanlığa sürüklendiğinin belgesidir. Bizler, bu karanlığa çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz. Halk düşmanı maarif modelinizle, ÇEDES’inizle, mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.