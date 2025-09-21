Çocukları koruyamadı

İlayda SORKU

Çocukların cezai sorumluluk yaşlarına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken devlet koruması altındaki çocukların dahi suç ve şiddetin içine sürüklendiği ortaya çıktı. AKP’nin sıkça dile getirdiği “suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler” sürerken kendi sorumluluğundaki çocukların güvenliği konusunda ciddi bir zaaf yaşandı.

Eylül ayının başında kamuoyuna yansıyan olayda Eyüpsultan’da 20 yaşındaki Nesimi Acar, çete mensubu olduğu iddia edilen 14 yaşında bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı. Acar’ın hayatını kaybetmesinin ardından saldırıyı gerçekleştiren 5 çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı. Çocukların, devlet yurtları ve koruma evlerinde kaldığı belirlendi. Ancak olayın ardından herhangi bir kamu görevlisi hakkında işlem yapılmadığı öğrenildi. Çocukların devletin gözetimi altındayken ağır suçlara karışmasıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenilmedi, olay kısa sürede kapatıldı.

Öte yandan AKP’nin eğitim ve ekonomi politikaları çocukları karanlığa sürüklerken, resmi veriler de tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Ağustos ayında paylaştığı “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2024” raporuna göre son dört yılda suça sürüklenen çocukların oranı yüzde 80,8 arttı. Yalnızca 2024 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 612 bin 651’e yükseldi. Bu olayların 202 bin 785’i doğrudan suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti.

***

7 MADDE DUYURULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) ve bazı kanunlarda yeni düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamada bazı kanunlarda düzenleme ihtiyacı doğduğunu ifade etmişti.

Tunç, açıklamasında şu maddeleri sıralamıştı:

• 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

• Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

• Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,

• Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,

• Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.